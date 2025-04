Detenida una mujer trans en Florida por usar el baño de mujeres

Una joven estudiante transgénero de 20 años ha sido detenida en el Capitolio de Florida (Estados Unidos) por emplear un baño destinado a mujeres. Se le acusa de violar una ley estatal aprobada en 2023 que solo permite el uso de estos recintos en edificios gubernamentales atendiendo al sexo asignado en el nacimiento.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha explicado que este es el primer arresto conocido por violación de las restricciones de baños transgénero en Estados Unidos. La joven, Marcy Rheitgen, ya advirtió a los oficiales del Capitolio, situado en Tallahassee (capital de Florida) de su intención de incumplir esta ley el pasado mes de marzo.

Marcy Rheintgen anunció que iba a vulnerar la legislación en señal de protesta Redes Sociales

Como consecuencia de las legislaciones que se aplican en Florida, Rheitgen ha sido ahora detenida y se enfrenta a un cargo menor de allanamiento, que podría llevar a una pena de hasta 60 días en una prisión. Su situación ha reavivado el debate en Estados Unidos sobre los derechos de las personas trans y la conveniencia de algunas de las leyes especialmente restrictivas que aplican algunos estados del país.

"El arresto de Marcy Rheintgen no se trata de seguridad. Se trata de crueldad, humillación y la erosión deliberada de la dignidad humana", ha denunciado la directora ejecutiva de Equality Florida, Nadine Smith, que ha condenado lo sucedido.

Un mensaje de protesta

El motivo por el que la joven de 20 años accedió a este baño fue una señal de protesta contra las legislaciones que vulneran los derechos de las personas trans. Rheintgen ha explicado que llegó a enviar 160 cartas a los representantes estatales, el fiscal general y al gobernador de Florida para decir cuándo iba a emplearle baño y que pidió que no la detuvieran.

"Estoy aquí para infringir la ley", fue el comentario que la joven lanzó a los agentes antes de acceder directamente al cuarto de baño. Según ha explicado en declaraciones a The New York Times, pasó entre 30 segundos y un minuto dentro de las instalaciones: "Mi intención inicial era rezar el rosario, pero no tuve tiempo suficiente", ha dicho.