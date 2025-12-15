Quién es José Antonio Kast: el nuevo presidente ultraderechista de Chile

Chile ha dado un giro completo a la derecha tras las últimas elecciones. El Frente Amplio del izquierdista Gabriel Boric cederá el poder al abogado y político de corte ultracatólico José Antonio Kast, que se suma a la ola de extrema derecha que sacude a Latinoamérica, con presidencias como la de Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador.

Con esta victoria, José Antonio Kast se alza como el primer presidente que reivindica abiertamente la dictadura de Augusto Pinochet en el período democrático. En 1988 apoyó la continuidad de la dictadura en el plebiscito nacional a través de una campaña y en 2017 aseguró que el militar le votaría si tuviese la oportunidad.

Sin embargo y dada la polémica que suscitaban estos apoyos explícitos, Kast ha intentado suavizar algunas de sus posiciones, con una defensa de la democracia, a pesar de que su partido está fundado por antiguos miembros de una formación que colaboró con el régimen.

En todo caso, Kast ha continuado negando la persecución de opositores durante la dictadura, como ya hizo en 2021. También se ha negado a calificar de dictadura al régimen, que califica de "gobierno militar" del que afirma que "llevó adelante un proceso contemplado en una Constitución.

En una clara estrategia de ambigüedad, Kast intentó también suavizar estas declaraciones, al afirmar después de que el régimen de Pinochet sí fue "autoritario" y con violaciones de derechos humanos, aunque sin condenarlo públicamente.

José Antonio Kast se integra en la corriente ultra de Milei, Bukele, Trump o Meloni CC

El nuevo presidente chileno también ha mostrado gran admiración por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, es uno de los firmantes de la Carta de Madrid, un documento de alianzas de la extrema derecha firmado en 2020 en el que VOX selló sus alianzas con otros gobernantes y líderes de la extrema derecha en América Latina.

Programa ultraliberal y mano dura

José Antonio Kast llega ahora a la presidencia de Chile como líder del Partido Republicano. Desde el próximo 11 de marzo, cuando tomará el poder, prevé implantar un programa ultraliberal de recortes sociales y mano dura contra la delincuencia o las personas migrantes.

Su victoria se ha producido contra Jeannette Jara, candidata izquierdista y heredera del actual presidente chileno, Gabriel Boric. El país pasa ahora desde la izquierda a entrar en la ola nacionalpopulista de mandatarios como Javier Milei, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Donald Trump, Viktor Orban o Giorgia Meloni.

José Antonio Kast es un férreo defensor de la política ultraliberal, fundamentada en recortes sociales y la mínima intervención del Estado en la economía. En esta campaña ha preferido ocultar asuntos sobre posiciones ultraconservadoras en cuestiones sociales, como el aborto o la píldora del día después; así como su simpatía por el régimen.

El nuevo presidente es padre de nueve hijos y de ideología ultracatólica. Además, fue el presidente de Political Network for Values (PNfV), una red que reivindica la defensa de la vida, la familia y el matrimonio tradicional en América Latina.

"98 días para salir de Chile"

A pesar de que afirma que no ha cambiado sus convicciones, Kast ha asegurado que su mandato no se centrará en la "batalla cultural", sino en las "urgencias de los chilenos" en cuestiones como la seguridad o la llegada de personas migrantes de otros países, como Venezuela, Perú o Colombia.

Su promesa electoral es crear un "Gobierno de emergencia" con mano dura y centrado en una crisis de seguridad, con el blindaje de la frontera norte del país y la tipificación de la migración irregular como un delito.

La migración es uno de sus principales asuntos, e incluso ha creado una cuenta atrás para invitar a los casi 340.000 migrantes irregulares a abandonar voluntariamente el país antes de su llegada efectiva al poder: "Tienen 98 días para salir de Chile", ha advertido.

Hijo de migrantes alemanes

José Antonio Kast es hijo de una pareja de migrantes alemanes y su padre estuvo afiliado al partido nazi. A los 16 años fue diputado por el partido Unión Demócrata Independiente (UDI), un partido heredero de la dictadura, que abandonó antes de su primera carrera presidencial, entonces como independiente.

En 2019 fundó el Partido Republicano, con el que perdió dos años después unas elecciones con el candidato izquierdista, Gabriel Boric, con un amplio margen en la segunda vuelta. En 2023, lideró otro fracaso, a raíz de un nuevo proceso constitucional.

Kast es un gran admirador, sobre todo, de Nayib Bukele y Giorgia Meloni, aunque se caracteriza por tener formas menos agresivas que otros mandatarios de su misma ideología, como Donald Trump o Javier Milei.

El nuevo mandatario, que también tiene conexiones con VOX en España, ha fagocitado a la derecha tradicional de Chile, que se había aglutinado en el bloque Chile Vamos, con lo que ha logrado liderar su sector ideológico.

Después de concretarse su victoria electoral, surge la duda sobre el futuro de su presidencia. Kast podría ahora dedicar puestos sensibles para los más radicales, o imprimir un giro en su presidencia para mirar a la derecha tradicional en la búsqueda de consensos, ya que el Parlamento no tiene mayoría.