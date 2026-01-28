José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha confirmado en la red social X su decisión de abandonar su acta como diputado. "Ha sido un verdadero honor ser diputado de las Cortes Generales de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV Legislaturas y doy mi gratitud a los valencianos y valencianas que me han permitido servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas", ha compartido en su perfil.

#EnElNombreDeÁbalos | Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi Recurso de Apelación contra el Auto de Prisión, hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València, dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a... pic.twitter.com/GDYjUyHRjm — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) January 28, 2026

En el mensaje también comparte su carta de renuncia al acta como diputado. Esta cuenta de X, renombrada ahora como "En el nombre de Ábalos", está siendo gestionada por su entorno.

José Luis Ábalos permanece ingresado en prisión provisional mientras se investiga su presunta participación en una trama en el seno del Ministerio de Transportes para el amaño de contratos públicos.