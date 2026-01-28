Los Replicantes
José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso

El ex ministro socialista comunica finalmente su renuncia como diputado en un mensaje en la red social X.

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos Foto: Congreso
Adrián Parrondo

28 Enero 2026 12:52 (hace 31 minutos)

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha confirmado en la red social X su decisión de abandonar su acta como diputado. "Ha sido un verdadero honor ser diputado de las Cortes Generales de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV Legislaturas y doy mi gratitud a los valencianos y valencianas que me han permitido servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas", ha compartido en su perfil.

En el mensaje también comparte su carta de renuncia al acta como diputado. Esta cuenta de X, renombrada ahora como "En el nombre de Ábalos", está siendo gestionada por su entorno.

José Luis Ábalos permanece ingresado en prisión provisional mientras se investiga su presunta participación en una trama en el seno del Ministerio de Transportes para el amaño de contratos públicos.

