Por qué Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas en RTVE

La pareja de cómicos abandona el papel estelar en Nochevieja a tan solo unas semanas del 31 de diciembre.

Por qué Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas en RTVE
Andreu Buenafuente y Silvia Abril Foto: CC
Adrián Parrondo

12 Diciembre 2025 11:13 (hace 9 horas)

Adiós a Buenafuente y Silvia Abril en las campanadas de RTVE. Ambos no presentarán la retransmisión de Nochevieja, como se había anunciado a bombo y platillo por la televisión pública, que se queda sin presentadores a tan solo unas semanas del 31 de diciembre.

Esta renuncia se debe a la baja médica del presentador, como explicó en un mensaje compartido en redes sociales a través de la cuenta de su productora, El Terrat, de RTVE y la Cadena SER: "Hay que estar bien para regresar", indicaba entonces.

Buenafuente explicó que debe alargar su período de descanso y el patrón en su agenda profesional "por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica". "Cuando sea posible volver a la cotidianidad que sea. Que sepáis que estoy en ello. Esto es un poco lento si queremos hacerlo bien. No creo que debamos acelerar una recuperación", afirmaba Buenafuente en un vídeo.

RTVE no ha compartido por el momento quiénes serán los sustitutos de Buenafuente y Silvia Abril en la retransmisión de las campanadas y han emplazado a los próximos días para efectuar su anuncio.

"Episodio de estrés"

En un vídeo, Buenafuente explicó que había sufrido un "episodio de estrés" y que se debía en parte a "trabajos que yo mismo me origino, me motivo y yo mismo me creo". Sin embargo, la situación se desbordó: "Hubo un momento en que ya no pude, me desaliñé y mi cuerpo dijo, tienes que parar, y así lo hice".

El presentador ha agradecido toda la ayuda que ha recibido durante este proceso y el respeto que está recibiendo. "Es muy emocionante comprobar cómo esto ya es muy común y todos hemos aprendido a sobrellevarlo, el que lo sufre y el que asiste a quien lo sufre", ha expresado.

El patrón laboral que ha enfrentado Buenafuente también le ha llevado a dejar de presentar 'Futuro imperfecto', un programa que conducía todos los jueves en La 1. Ahora, la cadena pública ha sustituido su emisión por 'Dra. Fabiola Jones'.

La cadena pública había abierto la puerta, en principio, al regreso de Buenafuente para presentar las campanadas desde la Puerta del Sol, un regreso por todo lo alto. Pero finalmente no será posible, por lo que el presentador ha agradecido la comprensión del Ente.

