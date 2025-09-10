Los Replicantes
Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)

El animal se saltó todas las medidas de protección y comenzó a atacar indiscriminadamente a todos los asistentes.

Toros Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

10 Septiembre 2025 18:03 (hace 11 horas)

Pánico en pleno encierro en las fiestas de Navalcarnero (Madrid). El segundo evento nocturno de estas características que se celebra en las fiestas patronales del municipio ha terminado con varios heridos y un complejo operativo de Protección Civil.

Vídeos Los Replicantes

Uno de los toros que participaba en el evento se saltó la valla de seguridad al optar por distanciarse del resto de animales que le acompañaban. En ese momento, irrumpió en la zona en la que se agolpaban los asistentes y dejó lesiones en varias personas.

Por este motivo, Protección Civil se vio obligada a activar el protocolo de incidentes de múltiples víctimas, realizando diversas asistencias simultáneas para evitar que los hechos fueran a mayores. Entre los afectados, se trasladó a cinco personas a diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid.

Momentos de pánico

El astado se coló en el callejón de la plaza y sembró inmediatamente el pánico entre los asistentes. La brutal ferocidad del animal, que se había saltado por completo todas las medidas de seguridad, derivó en multitud de lesiones de diversa consideración entre los presentes.

El SUMMA 112 también participó en el operativo diseñado por Protección Civil y ha trasladado a uno de los heridos hasta un hospital cercano, donde ha sido atendido de urgencia.

Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)

