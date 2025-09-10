Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)

Pánico en pleno encierro en las fiestas de Navalcarnero (Madrid). El segundo evento nocturno de estas características que se celebra en las fiestas patronales del municipio ha terminado con varios heridos y un complejo operativo de Protección Civil.

Uno de los toros que participaba en el evento se saltó la valla de seguridad al optar por distanciarse del resto de animales que le acompañaban. En ese momento, irrumpió en la zona en la que se agolpaban los asistentes y dejó lesiones en varias personas.

Por este motivo, Protección Civil se vio obligada a activar el protocolo de incidentes de múltiples víctimas, realizando diversas asistencias simultáneas para evitar que los hechos fueran a mayores. Entre los afectados, se trasladó a cinco personas a diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid.

Debido al incidente con uno de los toros del encierro, se activó el protocolo de incidente de múltiples víctimas realizando diferentes asistencias, de las cuales se procede al traslado de 5 personas a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/z26BQ0ZjhX — Protección Civil Navalcarnero (@Pcnavalcarnero) September 10, 2025

Momentos de pánico

El astado se coló en el callejón de la plaza y sembró inmediatamente el pánico entre los asistentes. La brutal ferocidad del animal, que se había saltado por completo todas las medidas de seguridad, derivó en multitud de lesiones de diversa consideración entre los presentes.

El SUMMA 112 también participó en el operativo diseñado por Protección Civil y ha trasladado a uno de los heridos hasta un hospital cercano, donde ha sido atendido de urgencia.