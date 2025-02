Olly gana el Festival de Sanremo y deja en el aire su presencia en Eurovisión 2025

Sanremo celebró su 75 aniversario en un año de muchos cambios que ha acabado realmente bien. Luego del final del ciclo de Amadeus como su director artístico, volvía al cargo un Carlo Conti que necesitaba refrendar el cambio con buenas canciones y buen show, y lo cierto es que lo ha conseguido.

Con 29 participantes en las seratas en el Ariston, el Festival de Sanremo 2025 quizá no ha sido el más brillante a nivel musical de los últimos años, pero sí un fenómeno de audiencias y de ligereza televisiva, algo a agradecer en un formato televisivo acostumbrado a las más de cinco horas para finiquitar una gala. Obteniendo en los dos primeros días los mejores resultados de share desde el año 2000, y quedándose 'a solo' un punto de share del récord de audiencia del año pasado en la final, el festival lo acabó ganado el artista genovés Olly con la balada 'Balorda Nostalgia', la que fue capaz de convencer a jurado, prensa y televoto en una 'superfinal' a cinco donde solo hubieron hombres.

Junto a Olly, el excéntrico Lucio Corsi, el veterano Brunori Sas, un criticadísimo por su vida privada Fedez y un emotivo Simone Cristicchi cerraron el top-5 de un Sanremo que tuvo en Giorgia y su prodigio vocal a su mejor mujer en la sexta posición.

¿Qué tal es 'Balorda Nostalgia'?

En ciertos sectores de la prensa especializada en Italia corría el 'runrún' de que quizá Sanremo se había entregado un poco a la música movida y a pensar en Eurovisión, y todo parecía indicar que este año iba a cambiar la cosa. La victoria de Olly es la victoria de la 'canzone italiana' de toda la vida, la de una balada a guitarra y cuerdas que emociona por lo desgarrado del canto de su intérprete y la sinceridad de su interpretación.

Gracias a un directo impecable a la vez que impredecible, Olly ganaba el festival por sorpresa, siguiendo Sanremo la línea de los últimos años de acabar eligiendo a talento joven para levantar su gran premio en el Teatro Ariston. Sin ir más lejos, el propio Olly no ocultaba la sorpresa y reconocía que en sus planes no estaba ganar el festival ni por asomo.

Olly duda aún de Eurovisión

De hace un par de años hacia aquí, la RAI exige a todos los artistas participantes en Sanremo un documento que acredite su disponibilidad o no para representar a Italia en el próximo Festival de Eurovisión. Las normas del festival reconocen que se ofrecerá al ganador la posibilidad de ir al Eurofestival, pero con la posibilidad también de renunciar si así lo desea.

Lo curioso en el caso de Olly es que pese a la existencia de ese acuerdo, el genovés no dudó en dejar en el aire su posición, indicando que debía aterrizar todo lo que le había sucedido, y que si bien sería un honor, lo cierto es que no tenía una respuesta clara acerca de ir al festival.

¿Estaremos ante un 'no' que ahora cambia a un 'sí', o a un 'sí' que ante la victoria se ha convertido en un 'no'? El 'quid' de la cuestión parece residir en unos conciertos que tiene el artista a mediados de mayo y que coincidirían de lleno con Eurovisión. Veremos si esos bolos son condición irrenunciable para no ir al festival, y ceder su puesto a otro artista del elenco de Sanremo 2025.