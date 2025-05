Las redes estallan con el nuevo videoclip de Leticia Sabater: arranca el verano como monja

La cantante Leticia Sabater ha querido dar el pistoletazo de salida a la temporada estival con el lanzamiento de su última canción y videoclip, una versión del tema 'Yo no soy esa mujer' de Paulina Rubio, un "remix oficial" que está sacudiendo las redes.

Su nuevo single sigue el éxito de otros de sus temas más emblemáticos, incluyendo 'La Salchipapa', 'El polvorron', 'Mr. Policeman', 'Toma Pepinazo' o 'Leto Rap'. En esta ocasión se ha decantado por versionar todo un clásico de la música pop, incluyendo un mensaje feminista y de empoderamiento de la mujer.

"Yo no soy esa mujer, que no sale de casa / Y que pone a tus pies lo mejor de su alma / No me convertiré, en el eco de tu voz", es parte de la letra que se puede escuchar en este nuevo tema de Leticia Sabater, incluyendo un videoclip que no ha dejado a nadie indiferente, en el que aparece vestida de monja.

En el vídeo, Leticia Sabater aparece vestida como una monja, con un fondo en el que simula estar dentro de una iglesia católica, y se muestra como una auténtica devota de la fe cristiana. Sin embargo, en un momento se quita el hábito y se transforma por completo para alzarse como una motora.

Finalmente, la canción termina con ella vestida de rapera, con trenzas rubias y un atuendo más moderno que en las anteriores ocasiones, bailando música de estilo hip-hop moderno, y finalmente subiendo nuevamente a su moto con atuendo de guerrera.

Las redes estallan

Como no podía ser de otra manera, el lanzamiento de este nuevo single de Leticia Sabater ha sido un auténtico éxito en internet. En la plataforma Youtube, la canción ya ha cosechado más de 1.200 visualizaciones en apenas seis horas y multitud de comentarios.

El nuevo videoclip de Leticia Sabater está copando la atención en internet Captura

"Hay que admitir que este vídeo está más currado de lo que nos tiene acostumbrado", ha escrito un usuario en los comentarios. Algunos usuarios consideran que este tema da el verdadero pistoletazo de salida al verano e incluso algunos se aventuran a invitarla a presentar una candidatura para representar a España en Eurovisión 2025.