Los Replicantes
Buscar

Vida

¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X

La borrasca Kristin ha dejado nieve en varios puntos de la región, avisos de la AEMET y lío en carreteras, pero en X el humor ha ido por delante.

¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X
Jornada de nieve en Madrid Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

28 Enero 2026 14:49 (hace 7 horas)

La nieve ha reaparecido hoy en Madrid con la llegada de la borrasca Kristin, que está dejando un episodio de tiempo invernal con precipitaciones, viento y descenso térmico. La AEMET ha reactivado avisos por nieve en la Comunidad de Madrid y la cota se ha movido en torno a los 600-700 metros en las primeras horas, lo que ha permitido ver copos en zonas fuera de la sierra.

Vídeos Los Replicantes

El temporal ha tenido impacto real en la movilidad y se han registrado cortes y complicaciones en carreteras, con la A-6 entre las más afectadas. Además, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y usar cadenas o neumáticos de invierno en tramos concretos. Mientras tanto, en redes sociales la nevada ha tenido otra lectura y X se ha llenado de memes y la habitual batalla entre el dramatismo y el cachondeo madrileño.

Ya lo avisaba la AEMET...

¿Qué este invierno será...?

Pero hay a más de uno que no le importa quedarse en casa.

O bueno, quizás, de verdad, no tengas que ir a trabajar...

Aunque siempre puedes matar el tiempo creyéndote artista, al menos no te regañarán en casa.

O puedes también acordarte de tu colega colchonero que todavía está con el 5-2 de esta temporada.

Pero bueno, sobre todo, nos quedaremos con...

Y si nada de esto ha pasado en el sitio en el que vives, no pasa nada...

Una lloradita y a seguir el día.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
Las 3 ciudades de España donde morirá más gente por el cambio climático, según un estudio

Las 3 ciudades de España donde morirá más gente por el cambio climático, según un estudio

Habrá un tsunami en la costa española: esta es la fecha en la que se pronostica

Habrá un tsunami en la costa española: esta es la fecha en la que se pronostica

Las cervezas cada vez saben peor y todo apunta al cambio climático

Las cervezas cada vez saben peor y todo apunta al cambio climático

Nueva medida para frenar el cambio climático: árboles artificiales

Nueva medida para frenar el cambio climático: árboles artificiales

Contenidos que te pueden interesar
Muere el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Brad Branson

Muere el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Brad Branson

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

Adiós Amazon: cierra su histórico negocio en pleno giro empresarial

Adiós Amazon: cierra su histórico negocio en pleno giro empresarial

Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana

Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana

¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X

¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X

Un estudio español logra eliminar en ratones el tumor de páncreas más frecuente

Un estudio español logra eliminar en ratones el tumor de páncreas más frecuente

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo: "Empezó a poder con mi salud mental"

Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo: "Empezó a poder con mi salud mental"

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso