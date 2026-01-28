¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X

La nieve ha reaparecido hoy en Madrid con la llegada de la borrasca Kristin, que está dejando un episodio de tiempo invernal con precipitaciones, viento y descenso térmico. La AEMET ha reactivado avisos por nieve en la Comunidad de Madrid y la cota se ha movido en torno a los 600-700 metros en las primeras horas, lo que ha permitido ver copos en zonas fuera de la sierra.

El temporal ha tenido impacto real en la movilidad y se han registrado cortes y complicaciones en carreteras, con la A-6 entre las más afectadas. Además, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y usar cadenas o neumáticos de invierno en tramos concretos. Mientras tanto, en redes sociales la nevada ha tenido otra lectura y X se ha llenado de memes y la habitual batalla entre el dramatismo y el cachondeo madrileño.

Ya lo avisaba la AEMET...

¿Qué este invierno será...?

Asi vamos en este invierno tan cálido y seco según la AEMET #Madrid #Nieve pic.twitter.com/ZVhQLdwail — Talita Cumi 🇪🇸🇮🇱 (@piopiotwit) January 28, 2026

Pero hay a más de uno que no le importa quedarse en casa.

O bueno, quizás, de verdad, no tengas que ir a trabajar...

- Hoy no he podido ir a trabajar.

- Por la nieve ¿No?

- Porque no tengo trabajo. — PeterPank (@PeterPank_) January 28, 2026

Aunque siempre puedes matar el tiempo creyéndote artista, al menos no te regañarán en casa.

Cuando llega la nieve y estás desempleado pic.twitter.com/zJ1IaHEiP4 — Gente Que Se Extingue Sola 🤦🏻‍♂️ (@extinguiendonos) December 27, 2025

O puedes también acordarte de tu colega colchonero que todavía está con el 5-2 de esta temporada.

Pero bueno, sobre todo, nos quedaremos con...

"Año de nieves, año de bienes"

Buen día

Miércoles pic.twitter.com/axgHWm5tB7 — Esneasel (@esneasel) January 28, 2026

Y si nada de esto ha pasado en el sitio en el que vives, no pasa nada...

Todos mis oomfs tienen nieve y aquí nada... 😭 pic.twitter.com/erjr9DiPEt — 𝖑𝖆𝖚𝖗𝖆 ⚭ (@rosesbloomforya) January 28, 2026

Una lloradita y a seguir el día.