¿Mini Filomena? La borrasca Kristin deja nieve en España y memes en X

La nieve ha reaparecido hoy en Madrid con la llegada de la borrasca Kristin, que está dejando un episodio de tiempo invernal con precipitaciones, viento y descenso térmico. La AEMET ha reactivado avisos por nieve en la Comunidad de Madrid y la cota se ha movido en torno a los 600-700 metros en las primeras horas, lo que ha permitido ver copos en zonas fuera de la sierra.
El temporal ha tenido impacto real en la movilidad y se han registrado cortes y complicaciones en carreteras, con la A-6 entre las más afectadas. Además, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y usar cadenas o neumáticos de invierno en tramos concretos. Mientras tanto, en redes sociales la nevada ha tenido otra lectura y X se ha llenado de memes y la habitual batalla entre el dramatismo y el cachondeo madrileño.
Ya lo avisaba la AEMET...
En directo contactamos con la directora general de la @AEMET_Esp #NEVADA #nieve pic.twitter.com/srPdq0FHgy— Tomás F. Terrados💙 🇪🇸✝🇺🇦 🇮🇱 🇪🇺 (@TomasFTerrados) January 28, 2026
¿Qué este invierno será...?
Asi vamos en este invierno tan cálido y seco según la AEMET #Madrid #Nieve pic.twitter.com/ZVhQLdwail— Talita Cumi 🇪🇸🇮🇱 (@piopiotwit) January 28, 2026
Pero hay a más de uno que no le importa quedarse en casa.
Pues nada, a teletrabajar...#QuedateEnCasa🌈 https://t.co/d8AdimCsgf pic.twitter.com/ZZ3lxaQ4F5— 🅼🅸🆂🅸🅵🆄🐦 (@Misifu72) January 26, 2026
O bueno, quizás, de verdad, no tengas que ir a trabajar...
- Hoy no he podido ir a trabajar.— PeterPank (@PeterPank_) January 28, 2026
- Por la nieve ¿No?
- Porque no tengo trabajo.
Aunque siempre puedes matar el tiempo creyéndote artista, al menos no te regañarán en casa.
Cuando llega la nieve y estás desempleado pic.twitter.com/zJ1IaHEiP4— Gente Que Se Extingue Sola 🤦🏻♂️ (@extinguiendonos) December 27, 2025
O puedes también acordarte de tu colega colchonero que todavía está con el 5-2 de esta temporada.
Madrid es blanca, nada nuevo 😁#nieve pic.twitter.com/cAkCDWemM8— bellingjamon (@bellingjamonn) January 28, 2026
Pero bueno, sobre todo, nos quedaremos con...
"Año de nieves, año de bienes"— Esneasel (@esneasel) January 28, 2026
Buen día
Miércoles pic.twitter.com/axgHWm5tB7
Y si nada de esto ha pasado en el sitio en el que vives, no pasa nada...
Todos mis oomfs tienen nieve y aquí nada... 😭 pic.twitter.com/erjr9DiPEt— 𝖑𝖆𝖚𝖗𝖆 ⚭ (@rosesbloomforya) January 28, 2026
Una lloradita y a seguir el día.