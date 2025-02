Muere Roberta Flack, icono del R&B con 'Killing Me Softly With His Song', a los 88 años

Luto en la música. La cantante Roberta Flack, icono del soul y el R&B, ha muerto a los 88 años. En su repertorio se mantienen canciones históricas como 'Killing Me Softly With His Song' o 'The First Time Ever I Saw Your Face', con las que se convirtió en una de las artistas más relevantes de la década de 1970.

Flack anunció en 2022 que padecía ELA, patología conocida como enfermedad de Lou Gehrig en honor al jugador de béisbol estadounidense que se retiró por padecer esta condición en 1939. Se trata de una enfermedad que ataca a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, algo que le impidió continuar cantando.

"Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025", ha expresado su familia en un comunicado. "Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa", ha incidido la familia.

Un icono musical

Roberta Flack siempre destacó por una presencia elegante en el escenario y su versatilidad, así como canciones que destacaban por tratar los altibajos del amor. Nacida en 1937 en Black Mountain (Carolina del Norte, Estados Unidos), desde pequeña se crió en un ambiente musical.

Su madre Irene fue organista en el coro de la iglesia y Roberta Flack comenzó a tocar el piano con tan solo nueve años. A los 15 fue admitida en la Universidad de Howard para estudiar una beca completa, siendo una de las estudiantes más jóvenes en ser aceptada en la historia de la escuela.

Con 19 años, Flack comenzó a actuar en clubes nocturnos durante las noches y fines de semana, desarrollando su pasión por los clásicos, el blues, people, Motown y pop. Una meteórica carrera que rápido despegó y se llenó de éxitos y reconocimientos.

Flack fue la primera artista en ganar dos premios Grammy a la mejor grabación del año consecutivamente. En 1973 con 'The First Time Ever I Saw Your Face' y en 1974 con 'Killing Me Softly with His Song'. Entre 1966 y 1972 se casó con Stephen Novosel y es madre del músico de rhythm and blues Bernard Wright.