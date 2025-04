Qué es el matrimonio lavanda: una nueva forma de convivencia que gana terreno en España

El concepto de "matrimonio lavanda", aunque tiene raíces en el siglo XIX, ha vuelto a la actualidad con una nueva perspectiva, especialmente entre los jóvenes.

Este tipo de unión no busca una relación romántica ni sexual, sino más bien una convivencia basada en el apoyo mutuo, los beneficios económicos y el bienestar social. Su origen, como "matrimonio de conveniencia", estuvo vinculado a la necesidad de esconder orientaciones sexuales no heteronormativas en un contexto de sociedad conservadora.

Los orígenes

En sus primeros días, los matrimonios lavanda se daban entre personas del mismo sexo que, por motivos de la época, se veían obligadas a casarse con alguien del sexo opuesto para ocultar su orientación sexual.

Sin embargo, en la actualidad, la Generación Z ha adaptado el concepto a una convivencia más libre, donde las personas eligen este modelo no solo por la necesidad de mantener las apariencias, sino como una solución a la crisis económica y las altas expectativas familiares.

La flexibilidad que caracteriza a los matrimonios lavanda permite a quienes los practican gestionar relaciones familiares y sociales sin la presión de los modelos tradicionales.

Muchos beneficios

Estos matrimonios no solo ofrecen una vía para satisfacer expectativas familiares, sino que también otorgan beneficios legales y fiscales, como exenciones de impuestos y derechos de herencia, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes no desean o no pueden cumplir con el estándar tradicional de pareja.

Según el experto en género y sexualidad, Edward Reese, los matrimonios lavanda están recibiendo nueva vida debido a la presión económica y social.

"En muchos lugares del mundo, ser abiertamente queer sigue siendo ilegal. Para muchos jóvenes, este tipo de matrimonio es una estrategia para evitar conflictos con sus familias y comunidades", afirma Reese.

Pareja Queer Envato Elements

Además, el alto costo de vida y la necesidad de compartir responsabilidades financieras han impulsado a muchos miembros de la Generación Z a adoptar esta modalidad. Así, el matrimonio lavanda se ha consolidado como una opción estratégica para muchos en tiempos de incertidumbre económica.