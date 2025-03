Vuelta al mundo exterior: un hombre sale del aislamiento por COVID-19 cinco años después

Durante casi cinco años, Karl Knights vivió prácticamente aislado del mundo exterior. Este escritor británico, residente en Suffolk, se vio obligado a permanecer confinado debido a su alto riesgo ante el COVID-19, una precaución extrema recomendada por los médicos debido a su parálisis cerebral y su sistema inmunológico. Ahora, poco a poco, está dando sus primeros pasos fuera de casa.

Aunque el primer año de aislamiento no resultó tan complicado, con el tiempo la carga emocional se hizo más difícil de soportar. "El aislamiento físico no me afectaba tanto como el emocional o psicológico", confesó. En todo este tiempo, solo ha tenido contacto cara a cara con tres personas: un amigo, su dentista y su farmacéutico.

El inicio del confinamiento

Knights recuerda los primeros días de la pandemia como un punto de inflexión en su vida, aunque nunca imaginó que su confinamiento se prolongaría tanto.

Ahora que ha comenzado a retomar su rutina, admite que el proceso ha sido estresante y lleno de incertidumbre, pero también ha aprendido a valorar los pequeños momentos de la vida cotidiana. Su primer paso fuera del hogar lo llevó a una residencia de escritura en una biblioteca local, una experiencia que describe como desafiante, pero necesaria.

A pesar de que muchas personas han recuperado la normalidad, su historia refleja una realidad compartida por quienes aún sienten los efectos del aislamiento prolongado.

La incertidumbre sobre el virus sigue presente para él y otros en su situación, lo que hace que la adaptación sea un proceso gradual. Knights ha encontrado consuelo en compartir su experiencia, convirtiéndose en una voz para aquellos que aún temen volver al mundo exterior.

Aunque está volviendo poco a poco a la vida social, sigue tomando precauciones. "He dado los primeros pasos, pero mi cautela no desaparece de un día para otro", asegura.