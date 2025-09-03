Localizan los cuerpos de siete personas fallecidas en dos playas de Almería

Tragedia en Almería. Las autoridades han rescatado los cuerpos de, al menos, siete personas migrantes que viajaban a bordo de diferentes pateras en aguas de Carboneras y Níjar, en Almería. Seis de los cuerpos aparecieron en Carboneras y el séptimo fue localizado en la playa de Las Salinas de Cabo de Gata.

Los investigadores sospechan que los fallecidos en Carboneras viajaban en una embarcación 'go fast' junto a otras 26 personas que han logrado llegar por sus propios medios a la Playa de Los Muertos.

Una patera alcanzó la playa de Los Muertos alrededor de las 00:30 horas de este miércoles, 3 de septiembre, con un número indeterminado de ocupantes. La Guardia Civil interceptó a 26 personas y ha desplegado patrullas por la zona.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Carboneras ha indicado que el 112 ha hallado dos cuerpos flotando frente a la playa de Marinicas, por lo que Salvamento Marítimo ha trasladado el operativo a Protección Civil.

Bajo investigación

Los equipos han rescatado hasta dos cadáveres en un primer momento y otros cuatro después, lo que hacen hasta seis cuerpos en total. Las tareas se han prolongado hasta las 13:00 horas.

Los cuerpos de los migrantes han sido trasladados en la embarcación de Protección Civil al puerto pesquero de Carboneras, donde han quedado a disposición judicial, y se ha activado el protocolo forense para su identificación.

Emergencias ha recibido también durante la mañana de este miércoles varias llamadas que apuntaban a la presencia de cuatro hombres procedentes de otra patera en la zona, sin que inicialmente fueran localizados.