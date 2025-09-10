Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Irán se plantea dejar conducir motocicletas a las mujeres

El Gobierno reformista de Irán plantea cambiar una ley para que las mujeres puedan conducir motocicletas.

Irán se plantea dejar conducir motocicletas a las mujeres
Una mujer en Irán Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

10 Septiembre 2025 15:01 (hace 2 horas)

Aparece un nuevo debate dentro de la República Islámica y es si se debe dejar a las mujeres conducir motocicletas o no. Esta nueva idea viene a raíz de los intentos del Gobierno reformista de cambiar la legislación y poner fin a una limitación para la población femenina que se remonta a 1979.

Vídeos Los Replicantes

El artículo 20 de la Ley de Tráfico del país de Oriente Medio asegura: "La emisión de licencias de conducción de motocicletas para hombres corresponde a la Policía de la República Islámica de Irán", donde el "para hombres" queda bastante claro, por lo que restringe su uso a las mujeres.

Opiniones al respecto

Masud Pezeshkian, presidente reformista de Irán, busca cambiar esta situación para que toda la población, sin excluir a las mujeres, pueda usar este vehículo. Fatemeh Mohajerani, portavoz del Gobierno, afirma que no se va a presentar ningún proyecto para cambiar la legislación porque la ley no omite a este sector de la población.

"Tenemos muchas mujeres en Irán que conducen tractores, autobuses, vehículos pesados e incluso pilotan aviones. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en este sentido con las capacidades de las mujeres", añade Mohajerani. En cambio, la Policía de Tráfico insiste en que es necesario un cambio en la ley para ver a las mujeres en estos vehículos.

¿Quién es Marjan Rabiei?

La realidad es que las iraníes son muchos los años que están intentando conseguir un permiso que no llega para poder usar una motocicleta. En una ocasión, una motorista consiguió un permiso después de ganar un juicio, un año más tarde este permiso se lo retiraron las autoridades.

La motociclista iraní se ha convertido en una conductora profesional, tiene 39 años y se llama Marjan Rabiei. Ha explicado en una entrevista para EFE que sigue conduciendo por las calles de Teherán sin un permiso de conducir y cree que no se ha encontrado con ningún problema por respetar las normas de vestimenta, llevar hiyab y tener el casco puesto.

Rabiei tiene esperanza en su país y espera un cambio: "Espero que esta vez el Gobierno actúe con mayor seriedad y otorgue este derecho a las mujeres", aclara.

Una decisión politizada

La posibilidad de que las mujeres obtengan un poquito de libertad es una cuestión que depende de la política actual de Irán. El permiso para que utilicen las mujeres motocicletas se encuentra en una encrucijada entre los que exigen más libertades y las autoridades más conservadoras.

Las palabras del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en 2017, fueron: "Montar en bicicleta por parte de las mujeres en espacios públicos y en lugares donde estén a la vista de hombres que no forman parte de la familia está prohibido". Por otro lado, los fines de semana está normalizado ver a mujeres iraníes haciendo ciclismo sin que la policía intervenga.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. El sencillo truco de las pinzas en la cortina: baja la temperatura sin aire acondicionado
  8. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  9. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  10. Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 19 de julio
Artículos relacionados
Irán suspende la obligación del hiyab en público

Irán suspende la obligación del hiyab en público

La actriz iraní Taraneh Alidoosti es detenida por apoyar las protestas en su país

La actriz iraní Taraneh Alidoosti es detenida por apoyar las protestas en su país

Una joven iraní, detenida por colgar vídeos bailando en Instagram

Una joven iraní, detenida por colgar vídeos bailando en Instagram

Crean la primera Barbie musulmana con hiyab

Crean la primera Barbie musulmana con hiyab

Contenidos que te pueden interesar
El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

Adiós Lidl: cambia por completo sus supermercados para competir con Mercadona

Adiós Lidl: cambia por completo sus supermercados para competir con Mercadona

Aparece un cadáver en estado de descomposición en el coche del conocido rapero D4vd

Aparece un cadáver en estado de descomposición en el coche del conocido rapero D4vd

Irán se plantea dejar conducir motocicletas a las mujeres

Irán se plantea dejar conducir motocicletas a las mujeres

Metro de Madrid abre esta nueva línea: fechas y horarios

Metro de Madrid abre esta nueva línea: fechas y horarios

Nacho Cano, de Mecano, en 'El Hormiguero': "Estamos gobernados por esta banda criminal"

Nacho Cano, de Mecano, en 'El Hormiguero': "Estamos gobernados por esta banda criminal"

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Rusia envía varios drones contra Polonia: invoca el artículo 4 de la OTAN por "agresión"

Rusia envía varios drones contra Polonia: invoca el artículo 4 de la OTAN por "agresión"