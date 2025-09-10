Irán se plantea dejar conducir motocicletas a las mujeres

Aparece un nuevo debate dentro de la República Islámica y es si se debe dejar a las mujeres conducir motocicletas o no. Esta nueva idea viene a raíz de los intentos del Gobierno reformista de cambiar la legislación y poner fin a una limitación para la población femenina que se remonta a 1979.

El artículo 20 de la Ley de Tráfico del país de Oriente Medio asegura: "La emisión de licencias de conducción de motocicletas para hombres corresponde a la Policía de la República Islámica de Irán", donde el "para hombres" queda bastante claro, por lo que restringe su uso a las mujeres.

Bien que estas cosas ocurran, aunque sea en pleno 2025.



El Gobierno de Irán envió un proyecto de ley para permitir que las mujeres conduzcan motocicletas, una medida prohibido desde la instauración de la República Islámica en 1979.



Ya no solo se podrán emitir licencias de... pic.twitter.com/BtJSDgE30T August 28, 2025

Opiniones al respecto

Masud Pezeshkian, presidente reformista de Irán, busca cambiar esta situación para que toda la población, sin excluir a las mujeres, pueda usar este vehículo. Fatemeh Mohajerani, portavoz del Gobierno, afirma que no se va a presentar ningún proyecto para cambiar la legislación porque la ley no omite a este sector de la población.

"Tenemos muchas mujeres en Irán que conducen tractores, autobuses, vehículos pesados e incluso pilotan aviones. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en este sentido con las capacidades de las mujeres", añade Mohajerani. En cambio, la Policía de Tráfico insiste en que es necesario un cambio en la ley para ver a las mujeres en estos vehículos.

¿Quién es Marjan Rabiei?

La realidad es que las iraníes son muchos los años que están intentando conseguir un permiso que no llega para poder usar una motocicleta. En una ocasión, una motorista consiguió un permiso después de ganar un juicio, un año más tarde este permiso se lo retiraron las autoridades.

La motociclista iraní se ha convertido en una conductora profesional, tiene 39 años y se llama Marjan Rabiei. Ha explicado en una entrevista para EFE que sigue conduciendo por las calles de Teherán sin un permiso de conducir y cree que no se ha encontrado con ningún problema por respetar las normas de vestimenta, llevar hiyab y tener el casco puesto.

Rabiei tiene esperanza en su país y espera un cambio: "Espero que esta vez el Gobierno actúe con mayor seriedad y otorgue este derecho a las mujeres", aclara.

Una decisión politizada

La posibilidad de que las mujeres obtengan un poquito de libertad es una cuestión que depende de la política actual de Irán. El permiso para que utilicen las mujeres motocicletas se encuentra en una encrucijada entre los que exigen más libertades y las autoridades más conservadoras.

Las palabras del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en 2017, fueron: "Montar en bicicleta por parte de las mujeres en espacios públicos y en lugares donde estén a la vista de hombres que no forman parte de la familia está prohibido". Por otro lado, los fines de semana está normalizado ver a mujeres iraníes haciendo ciclismo sin que la policía intervenga.