El informe por el que se investiga a Anabel Pantoja por presunto maltrato infantil

Anabel Pantoja está siendo investigada junto a su pareja, David Rodríguez, por presunto maltrato infantil tras el ingreso de su hija en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. La menor ha permanecido varios días ingresada, con pocos días de vida, e incluso se llegó a temer por su vida.

En el informe de la hospitalización, durante 18 días, se analiza un posible 'síndrome del niño zarandeado', un conjunto de hallazgos médicos que en términos médicos pueden ser indicativos de un caso de maltrato infantil. El centro hospitalario comunicó por este motivo todos los hechos a un juzgado de guardia.

El procedimiento se inició cuando el 21 de enero los médicos activaron los protocolos y notificaron el caso al Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, dando inicio a la investigación judicial el 21 de enero. El hospital emitió un informe en el que alertaba de la posible existencia de lesiones en la bebé, lo que llevó a que se considerara la posibilidad del síndrome del niño zarandeado, según publica de medios cercanos El Economista.

La declaración de Belén Esteban

Belén Esteban pertenece al círculo cerrado de Anabel Pantoja y había adelantado algunas novedades sobre el ingreso de su hija. Por este motivo, su reacción era una de las más esperadas y, ahora, ha roto silencio para expresarse sobre todo lo ocurrido.

"Sé que es por protocolo, pero te juro que no tengo ni idea. Yo llamo a Anabel y me dice que es tema de papeleo", ha explicado Belén Esteban, que incluso viajó a las Islas Canarias para estar cerca de la sobrina de Isabel Pantoja durante el ingreso de su hija Alma.

"Yo no he hablado con ella. Lo dije el otro día, hablé con ella por videollamada, me ponía a la niña y están felices con su niña", ha insistido Belén Esteban, que afirma que desconocía todo lo ocurrido. "Yo me he enterado hoy de todo. Me lo han mandado compañeros, amigos y todo eso", ha asegurado.

Belén Esteban se ha lamentado sobre como se han desarrollado todos los hechos, pero ha mostrado su apoyo sin fisuras a Anabel Pantoja y David: "Tengo clarísimo quien es Anabel y quien es David. Sé como son", ha manifestado sobre lo ocurrido.

"Cuando los conoces y ves tanto amor por esa niña, no. Lo que pasa es que yo tampoco puedo hablar. Pero sé cómo son. Tengo unas fotos y unos vídeos... No hay mayor felicidad para ellos que el 23 de noviembre -cuando nació Alma-. Pero hoy mi gordi estará destrozadísima, sabemos que es mentira. Lo que pasa es que no quiero hablar más de la cuenta porque no quiero meter la pata". "Están con su hija en su casa. Pero bueno, cuando acabe todo esto espero que hable ella. Y nada más. Que la quiero con locura", ha expresado Belén Esteban entre lágrimas.

Investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto una investigación para esclarecer las lesiones sufridas por la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La menor, de unos meses de edad, estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas.

El juzgado ha abierto diligencias porque los facultativos presentaron una denuncia tras hallar lesiones en el cuerpo de la menor. Por este motivo, se han abierto diligencias contra los padres como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil.

"Ante la difusión de informaciones extraoficiales referidas al estado de una bebé que estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria desde entre el 11 y el 27 de enero, y las posibles consecuencias judiciales de ese estado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria confirma la incoación de diligencias previas desde el 21 de enero a los progenitores, como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil", ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Los acusados prestaron declaración el pasado lunes 27 de enero, en calidad de investigados y con la presencia de un abogado, pero no han sido detenidos. Después de tomarles declaración, la autoridad judicial se ha inhibido a favor del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, donde presuntamente ocurrió el suceso.

La menor fue hospitalizada y se llegó a temer por su vida. Finalmente recibió el alta el pasado 28 de enero, como explicó la propia Anabel Pantoja en un vídeo difundido en su perfil de Instagram junto a su pareja: "No es la mejor foto, pero sí lo que visualicé estos 18 días en mi cabeza para sostenerme cada día", escribía por entonces.