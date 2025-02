Los grandes fondos de inversión huyen de Barcelona a Valencia por el tope al alquiler

El mercado inmobiliario de Cataluña está cambiando después de que el gobierno local haya aprobado la implementación de poner un tope a los precios del alquiler. El objetivo de esta medida es frenar la escalada de los precios y garantizar un acceso más asequible a la vivienda para los ciudadanos.

En ciudades como Barcelona, los precios del alquiler habían alcanzado niveles insostenibles, lo que obligó a las autoridades a intervenir con la intención de proteger a los inquilinos. De esta manera, la ley establece un límite a los precios del alquiler en determinadas zonas tensionadas.

Esto ha provocado una reacción inesperada por parte de los grandes fondos de inversión. En los últimos meses, varias empresas han optado por vender parte de sus activos residenciales en Cataluña, alegando que las estas restricciones al precio del alquiler dificultan la rentabilidad de sus inversiones. Así, algunos fondos que anteriormente veían en Barcelona un mercado clave, ahora están redirigiendo sus recursos a otras zonas con regulaciones más favorables como la Comunidad Valenciana.

"Sí es cierto que la tendencia general de los fondos y vehículos en Cataluña es reducir la inversión y reconducirla a regiones que mantienen el libre mercado, ya que con la nueva regulación la opción del alquiler deja de ser financieramente viable", ha afirmado en Cinco Días uno de estos grandes fondos, que pide no ser citado.

Las empresas de las que estamos hablando, siempre según el citado diario Cinco Días son Blackstone, a través de la socimi (sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario) Testa; Cerberus, vía Macc Residencial, y la socimi Vivenio, que pertenece a los fondos APG y Aware pero está gestionada por Renta Corporación.

Es importante destacar que por parte tanto de Blackstone, como de Cerberus o Vivenio ni se confirma ni se admite esta venta de activos. El primero no reconoce la existencia de ventas, el segundo no ha querido hablar con el medio y el tercero no ha respondido.

Valencia se ha convertido en foco de atracción para estos inversores, gracias a su creciente demanda de alquiler, precios competitivos y un marco regulatorio menos restrictivo. En este contexto, los fondos buscan maximizar sus beneficios mientras aprovechan el crecimiento de mercados emergentes.

¿Qué impacto podría tener en Cataluña?

El abandono progresivo de estas grandes empresas podría tener un impacto significativo en el mercado inmobiliario catalán. Por un lado, la venta de activos puede aumentar la oferta de vivienda en venta, lo que podría beneficiar a los compradores interesados en adquirir propiedades a precios más competitivos. Sin embargo, también podría reducir la oferta de viviendas en alquiler, incrementando el problema que la regulación aprobada intentaba resolver.

"Queriendo arreglar las cosas, las empeoran", opina sobre la política de vivienda de la Generalitat el directivo de una empresa que ha decidido vender sus pisos en Cataluña.