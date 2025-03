Elizabeth Duval abandona Sumar y carga contra la "política institucional y partidista"

Elizabeth Duval renuncia a su puesto como secretaria de Comunicación de Sumar, a tan solo una semana de celebrar la asamblea general de la formación. Duval llegó al proyecto en la campaña del 23J como portavoz de feminismos y después fue ascendida primero como secretaria de Comunicación y luego como parte de la dirección transitoria tras la marcha de Yolanda Díaz.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, ha anunciado su intención de no presentarse a las listas para la asamblea y cerrar su etapa en la dirección después de haber comprobado "las limitaciones de la política institucional y partidista".

He decidido no presentarme en las listas a la Asamblea y cerrar mi etapa en los órganos de dirección de Sumar.



