Donald Trump comunica a su círculo que Elon Musk se marcha del Gobierno, según Politico

Elon Musk se prepara para dimitir de su puesto como consejero superior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según el prestigioso medio Político. Trump ha comunicado su marcha a su círculo más cercano, incluyendo miembros de gabinete.

El medio señala que Donald Trump continúa, en todo caso, contento con la labor de Musk al frente del Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE), al que Musk llegó para ejercer profundos recortes en la Administración, aunque ambos habrían decidido que llega el momento de que "Elon Musk regrese a sus negocios y asuma un papel de apoyo".

El momento en el que se produce este anuncio es un instante en el que "el magnate tecnológico parece tener cada vez una carga más política", señala el prestigioso medio. La tensión ha crecido en las filas republicanas porque consideran que el magnate supone un lastre político antes que sumar a las filas del partido.

EXCLUSIVE: Trump has told his inner circle, including members of his Cabinet, that Elon Musk will soon be stepping back from his current role as governing partner, ubiquitous cheerleader and Washington hatchet man.



