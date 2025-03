Congo sigue a Ucrania: ofrece minerales a Trump por protección en la invasión desde Ruanda

República Democrática del Congo (RDC) se encuentra sufriendo una invasión desde Ruanda por parte del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23). Se trata de una formación armada vinculada a su país vecino que está ocupado territorios de gran interés por sus recursos.

En este escenario, el presidente de RDC, Félix Tshisekedi, ha propuesto al mandatario estadounidense, Donald Trump, el acceso a minerales clave para empresas tecnológicas, siguiendo las propuestas en Ucrania, a cambio de que recibir ayuda ante las tropas invasoras.

Tshisekedi can go selling Congo to the Americans but America will not have access to an Inch of Eastern DRC! Over the last 48 hours, 3000 Congolese troops have joined M23. They will Undergo Ideological training, receive better training and equipment to dethrone the idiot in... pic.twitter.com/HvIufJqgIG