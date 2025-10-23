Detenido por abandonar a su madre sin comida y rodeada de heces

En condiciones totalmente infrahumanas. Así obligaba un hombre a malvivir a su propia madre en una vivienda de Manacor (Mallorca). La Policía Nacional ha detenido al acusado por desatender por completo a su progenitora, una mujer de edad avanzada y en situación de vulnerabilidad, que fue hallada sin comida y totalmente rodeada de excrementos de animales.

Una vecina denunció los hechos, ya que habitualmente visitaba a la mujer para comprobar su situación. Después de recibir la alerta, se activó a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que se desplazó hasta la vivienda para comprobar su situación.

Los agentes pudieron comprobar que el hijo de la mujer tenía acceso a sus cuentas bancarias y se quedaba con frecuencia el dinero de la pensión que recibía. Por este motivo, se detuvo al hijo como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. El juez ha dictado una orden de alejamiento y le impide acercarse al domicilio de su madre.

La vivienda en la que se encontraba en condiciones totalmente infrahumanas. En el interior se acumulaban heces y orina de animales. También había grandes cantidades de basura, como ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Algunas de las habitaciones tenían manchas de humedad y moho, la cocina llena de platos sucios y sin comida en la nevera.

La mujer sufría un grado "muy elevado" de inanición. Los perros que se encontraban también en la vivienda carecían del chip correspondiente y cartilla veterinaria, así como su estado era completamente "pésimo". Después de la detención del hijo, la mujer se quedó a cargo de los servicios sociales y la Policía Local de Manacor, que gestionó la retirada de los perros de la vivienda.