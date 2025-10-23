Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Detenido por abandonar a su madre sin comida y rodeada de heces

Los agentes se encontraron a la mujer en un grave estado de inanición y en condiciones totalmente infrahumanas.

Detenido por abandonar a su madre sin comida y rodeada de heces
Mujer de edad avanzada Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

23 Octubre 2025 13:45

En condiciones totalmente infrahumanas. Así obligaba un hombre a malvivir a su propia madre en una vivienda de Manacor (Mallorca). La Policía Nacional ha detenido al acusado por desatender por completo a su progenitora, una mujer de edad avanzada y en situación de vulnerabilidad, que fue hallada sin comida y totalmente rodeada de excrementos de animales.

Vídeos Los Replicantes

Una vecina denunció los hechos, ya que habitualmente visitaba a la mujer para comprobar su situación. Después de recibir la alerta, se activó a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que se desplazó hasta la vivienda para comprobar su situación.

La mujer fue encontrada en condiciones infrahumanas
La mujer fue encontrada en condiciones infrahumanas Envato Elements

Los agentes pudieron comprobar que el hijo de la mujer tenía acceso a sus cuentas bancarias y se quedaba con frecuencia el dinero de la pensión que recibía. Por este motivo, se detuvo al hijo como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. El juez ha dictado una orden de alejamiento y le impide acercarse al domicilio de su madre.

En condiciones infrahumanas

La vivienda en la que se encontraba en condiciones totalmente infrahumanas. En el interior se acumulaban heces y orina de animales. También había grandes cantidades de basura, como ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Algunas de las habitaciones tenían manchas de humedad y moho, la cocina llena de platos sucios y sin comida en la nevera.

La mujer sufría un grado "muy elevado" de inanición. Los perros que se encontraban también en la vivienda carecían del chip correspondiente y cartilla veterinaria, así como su estado era completamente "pésimo". Después de la detención del hijo, la mujer se quedó a cargo de los servicios sociales y la Policía Local de Manacor, que gestionó la retirada de los perros de la vivienda.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  5. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  6. La mujer que fue detenida por el asesinato de un hombre en Calella se suicida en prisión
  7. Estas son las propiedades de la espuma de cerveza: todos sus beneficios para la salud
  8. Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa
  9. Sale a la luz la "insoportable" relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales ante su ruptura
  10. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
Artículos relacionados
Condenada la trabajadora de una residencia a pagar 210 euros por abofetear a una anciana

Condenada la trabajadora de una residencia a pagar 210 euros por abofetear a una anciana

Una mujer deja una herencia de casi 3 millones a sus mascotas antes que a sus hijos

Una mujer deja una herencia de casi 3 millones a sus mascotas antes que a sus hijos

Blanca, la anciana de 78 años que ha sido desahuciada por una deuda de 88 euros

Blanca, la anciana de 78 años que ha sido desahuciada por una deuda de 88 euros

Una anciana se despierta dentro de un ataúd durante su propio velatorio en Ecuador

Una anciana se despierta dentro de un ataúd durante su propio velatorio en Ecuador

Contenidos que te pueden interesar
Las 10 mejores canciones para recordar a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez

Las 10 mejores canciones para recordar a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez

¿Prueba en animales sus productos?: Mercadona aclara todas las dudas

¿Prueba en animales sus productos?: Mercadona aclara todas las dudas

El dineral que se embolsan los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025

El dineral que se embolsan los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Condenado un hombre por quitarse el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual

Esta ciudad española se alza como la más feliz de Europa: "Ideal para una escapada"

Esta ciudad española se alza como la más feliz de Europa: "Ideal para una escapada"

¿Por qué David Chapman mató a John Lennon?: Respuesta del asesino

¿Por qué David Chapman mató a John Lennon?: Respuesta del asesino

Brutales imágenes: graban la muerte del futbolista Antony Ylano en plena calle

Brutales imágenes: graban la muerte del futbolista Antony Ylano en plena calle

Estafa con IA: le roban 300.000 al creer que ligaba con un actor de 'El Juego del Calamar'

Estafa con IA: le roban 300.000 al creer que ligaba con un actor de 'El Juego del Calamar'