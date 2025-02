Christian Gálvez destapa todo "lo que se rumorea" sobre David Broncano y TVE

Christian Gálvez se ha sumado a la lista de rostros conocidos que han opinado sobre la competencia televisiva que protagonizan cada noche 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'.

En su entrevista en el pódcast 'Vaya vaina', el presentador de Mediaset ha compartido su visión sobre el enfrentamiento entre Pablo Motos y David Broncano y ha revelado detalles sobre las condiciones que, según lo que le ha llegado, tuvo que aceptar el cómico al fichar por La 1.

"Motos tiene una fórmula y le sigue funcionando... Y le funciona muy bien", señala Gálvez sobre el programa de Antena 3. No obstante, al hablar del cambio de Broncano a TVE, desvela lo que se comenta en el sector: "Me consta que cuando Broncano recibe la oferta y se va a La 1, a veces te ponen unas cláusulas de: "Oye, si el programa hace menos de esta audiencia, chao".

En este sentido, el presentador asegura que, según lo que se rumorea en el mundo de la televisión, el mínimo exigido a 'La Revuelta' para mantenerse en antena era un 6% de share. "Por ahora está haciendo 14, 15, 16, 17. Entonces... es muy fácil lanzarte a donde tira el futbolista cuando has visto el penalti después", argumenta Gálvez, dejando entrever que el éxito del formato de Broncano parece garantizado por el momento.

Incapaz de elegir

Cuando le piden que elija entre los dos presentadores, Gálvez evita decantarse por uno de ellos y opta por una respuesta más personal: "Ehhhh... Christian Gálvez", responde con humor. Desde el pódcast comparan la rivalidad televisiva con la histórica competencia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

A esto, el exconcursante de 'Pasapalabra' reacciona con una curiosa analogía: "Cristiano me parece un atleta individual espectacular y Messi me parece un jugador de equipo. Si los junto a los dos tengo el jugador perfecto".

Además, Gálvez aprovecha la entrevista para abordar la reciente controversia en la que se ha visto envuelto por unas declaraciones que algunos vincularon con una ideología política concreta. "Yo no he apoyado a nadie. Publico una novela sobre Jesús de Nazaret y yo no he apoyado a nadie, he dicho que estoy de acuerdo con una declaración. Ya está. Y ya se te tilda de una ideología. ¡No!", se defiende, zanjando el tema con contundencia y haciendo referencia a sus declaraciones en diciembre sobre la posición actual de la navidad, que compartía con Isabel Díaz Ayuso.