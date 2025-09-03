Cuándo se cobra la pensión en septiembre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...

Con la llegada de septiembre, muchos pensionistas vuelven a consultar el calendario para comprobar cuándo se cobra la pensión en un mes especialmente complicado para las finanzas familiares.

Conocida como la 'cuesta de septiembre', este mes puede ser complicado en muchos hogares porque suma los gastos de las vacaciones a la vuelta el cole, una época de 'vacas flacas' en la que cae el consumo.

Muchos pensionistas se ven en la complicada situación de que, además de tener que organizarse para llegar a final de mes con sus medios, también ayudan a la familia a afrontar gastos en una época de inflación disparada.

Por este motivo, es crucial conocer cuándo se cobrará la pensión en el mes de septiembre, ya que permite organizar todos los gastos del mes y, además, comprobar con tranquilidad si finalmente todo está en orden.

El día en que se cobra la pensión en septiembre de 2025: fechas en principales entidades

A pesar de que la Seguridad Social acostumbra a pagar la cuantía correspondiente a la pensión con el mes vencido, la mayoría de las entidades bancarias apuestan por adelantar el pago para facilitar la vida de sus clientes.

Por este motivo, cada entidad paga la pensión con una fecha diferenciada. De este modo, hay que consultar la fecha en función del banco en el que se tiene domiciliada la pensión. Recopilamos los días en los que se cobra la pensión de septiembre de 2025.

Bankinter: 23 de septiembre

Unicaja: 23 de septiembre

Caja de Ingenieros: 23 de septiembre

Banco Santander: 24 de septiembre

Caixabank: 24 de septiembre

BBVA: 25 de septiembre

ING: 25 de septiembre

Ibercaja: 25 de septiembre

Kutxabank: 25 de septiembre

Banco Sabadell: 25 de septiembre

Cajamar: 25 de septiembre

Abanca: 25 de septiembre

Las entidades suelen adelantar el pago de la pensión para facilitar la planificación de los gastos mensuales Envato Elements

De este modo, ya conocemos las fechas de las principales entidades bancarias. Estos son los días en los que está previsto el pago de la cuantía correspondiente a septiembre de 2025. En caso de no recibirla por entonces, solo queda ponerse en contacto con el banco para conocer qué fallos se han cometido.