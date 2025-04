Bill Gates desvela la fortuna que heredarán sus hijos tras su muerte

El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha acumulado una ingente fortuna durante toda su trayectoria. Un camino en el que se ha labrado una clara imagen a favor de la filantropía y los derechos humanos, con un legado que permanecerá vivo en la historia.

A pesar de todo, ha surgido la cuestión sobre qué haría con toda su fortuna tras su fallecimiento y cómo se plantea la herencia para sus hijos. Se lo han preguntado en un podcasts reciente con Raj Shamani, en el que ha desvelado qué herencia dejará a sus hijos.

Bill Gates tiene en su fortuna un patrimonio neto de 101.200 millones de dólares. En la actualidades le empresario y fundador de Microsoft tiene tres hijos. Se trata de Jennifer Gates de 28 años, Rory Gates de 25 años y Phoebe Gates de 22 años.

La herencia que recibirán los hijos de Bill Gates

Durante su intervención, Bill Gates no dejó lugar a dudas: "Mis hijos tuvieron una excelente crianza y educación, pero recibirán menos del 1% de la riqueza total porque decidí que no les haría ningún favor. No es una dinastía. No les pido que dirijan Microsoft", respondió entonces, preguntado sobre la tendencia en India a ahorrar todo lo posible en vida para dejárselo a los hijos cuando fallezcan.

El fundador de Microsoft, Bill Gates CC

"Quiero darles la oportunidad de tener sus propios ingresos y éxito, que sean importantes y no se vean eclipsados por la increíble suerte y buena fortuna que tuve", ha afirmado Bill Gates. En todo caso, ese 1% del patrimonio son más de 1.000 millones de dólares, una cantidad que facilita vivir sin grandes problemas ni contratiempos.

"Creo que es importante explicarles desde el principio tu filosofía de que los tratarás a todos por igual y les brindarás oportunidades increíbles, pero que el mayor propósito de estos recursos es que regresen a los más necesitados a través de la fundación", explicaba sobre la reacción de sus hijos cuando solo reciban el 1% de su fortuna.