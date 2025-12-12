Adiós Shein: la UE impone esta tasa y disparará sus precios

Adiós a los paquetes baratos de plataformas digitales como Shein, Temu o Aliexpress. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han acordado imponer desde el 1 de julio el pago de un arancel de 3 euros a todos los pequeños paquetes que ingresen dentro del bloque.

Este acuerdo permitirá aplicar la tasa de manera temporal en el conjunto de la Unión Europea, hasta que finalmente entre en vigor la reforma arancelaria definitiva en 2028. A través de esta norma, la Unión Europea quiere poner fin a la exención de aranceles que disfrutan actualmente los paquetes con valores inferiores a 150 euros.

Esta tasa busca reducir el tránsito de paquetes de bajo coste CC

Atendiendo a los datos de la Comisión Europea, solo en 2024 se realizaron cerca de 4.600 millones de envíos de mercancía de bajo coste, lo que implica la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de arancel por no superar un valor de 150 euros.

Una medida acordada en Bruselas

Hace solo un mes, los ministros de Finanzas de los 27 países de la Unión Europea aprobaron eliminar, desde el próximo año, la exención de aranceles de la que se beneficiaban hasta ahora este tipo de paquetes.

Los productores y comerciantes europeos han denunciado habitualmente que este flujo masivo de pequeños paquetes importados sin el pago de aranceles supone una forma de competencia desleal.

La medida tan solo es el primer paso de toda una ofensiva desde la Unión Europea contra la avalancha de productos de origen chino en el territorio. Desde noviembre de 2026 se espera instaurar tasas de gestión sobre los envíos de menos de 150 euros, que podría fijarse en 2 euros por paquete.