Los Replicantes
Buscar

Economía

Adiós Shein: la UE impone esta tasa y disparará sus precios

Los productores europeos habían reclamado esta medida para competir contra lo que consideran una competencia desleal.

Adiós Shein: la UE impone esta tasa y disparará sus precios
Una tienda Shein Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

12 Diciembre 2025 17:09 (hace 3 horas)

Adiós a los paquetes baratos de plataformas digitales como Shein, Temu o Aliexpress. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han acordado imponer desde el 1 de julio el pago de un arancel de 3 euros a todos los pequeños paquetes que ingresen dentro del bloque.

Vídeos Los Replicantes

Este acuerdo permitirá aplicar la tasa de manera temporal en el conjunto de la Unión Europea, hasta que finalmente entre en vigor la reforma arancelaria definitiva en 2028. A través de esta norma, la Unión Europea quiere poner fin a la exención de aranceles que disfrutan actualmente los paquetes con valores inferiores a 150 euros.

Esta tasa busca reducir el tránsito de paquetes de bajo coste
Esta tasa busca reducir el tránsito de paquetes de bajo coste CC

Atendiendo a los datos de la Comisión Europea, solo en 2024 se realizaron cerca de 4.600 millones de envíos de mercancía de bajo coste, lo que implica la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de arancel por no superar un valor de 150 euros.

Una medida acordada en Bruselas

Hace solo un mes, los ministros de Finanzas de los 27 países de la Unión Europea aprobaron eliminar, desde el próximo año, la exención de aranceles de la que se beneficiaban hasta ahora este tipo de paquetes.

Los productores y comerciantes europeos han denunciado habitualmente que este flujo masivo de pequeños paquetes importados sin el pago de aranceles supone una forma de competencia desleal.

La medida tan solo es el primer paso de toda una ofensiva desde la Unión Europea contra la avalancha de productos de origen chino en el territorio. Desde noviembre de 2026 se espera instaurar tasas de gestión sobre los envíos de menos de 150 euros, que podría fijarse en 2 euros por paquete.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Compra ropa en Shein y se encuentra un escorpión venenoso vivo en el paquete

Compra ropa en Shein y se encuentra un escorpión venenoso vivo en el paquete

Adiós Shein y Temu: Bruselas quiere aranceles a sus paquetes y prevé disparar precios

Adiós Shein y Temu: Bruselas quiere aranceles a sus paquetes y prevé disparar precios

Adiós Shein: Europa denuncia fraude en sus descuentos y toma medidas drásticas

Adiós Shein: Europa denuncia fraude en sus descuentos y toma medidas drásticas

Alerta de la OCU: denuncia la venta de productos potencialmente peligrosos en Shein y Temu

Alerta de la OCU: denuncia la venta de productos potencialmente peligrosos en Shein y Temu

Contenidos que te pueden interesar
AEMET alerta: la borrasca Emilia impactará en todas estas zonas de España

AEMET alerta: la borrasca Emilia impactará en todas estas zonas de España

La Guardia Civil cierra 26 grandes supermercados: comida caducada, robos y explotación

La Guardia Civil cierra 26 grandes supermercados: comida caducada, robos y explotación

Muere la influencer Mary Magdalene a los 33 años

Muere la influencer Mary Magdalene a los 33 años

Adiós Shein: la UE impone esta tasa y disparará sus precios

Adiós Shein: la UE impone esta tasa y disparará sus precios

Sale a la luz la intención del laboratorio señalado por la peste porcina africana

Sale a la luz la intención del laboratorio señalado por la peste porcina africana

De qué ha muerto el actor Adolfo Fernández ('Águila Roja') a los 67 años

De qué ha muerto el actor Adolfo Fernández ('Águila Roja') a los 67 años

Eva Caliza: "Mi música es una forma de sacar a la luz la versión de mí que quiero ser"

Eva Caliza: "Mi música es una forma de sacar a la luz la versión de mí que quiero ser"

Sale a la luz una brutal revelación sobre el caso del menor violado y asesinado en Almería

Sale a la luz una brutal revelación sobre el caso del menor violado y asesinado en Almería