Junts plantea al PP una moción de censura contra Sánchez por una reunión con Puigdemont

La situación se complica para el Gobierno de Pedro Sánchez. La frágil mayoría parlamentaria en la que se sustenta la segunda legislatura tiene como mayor socio díscolo a Junts, una formación de derecha liberal que impide sacar adelante los Presupuestos o cuestiones como la reforma laboral.

Este escenario se une a los recientes casos de corrupción en el Ejecutivo, que ha incluido la detención del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por pertenecer a una presunta trama de amaño de contratos que incluía al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos y su ex asesor, Koldo García.

De este modo, Pedro Sánchez puede sufrir sobre el horizonte el mismo escenario que le aupó al Gobierno en 2018. Por entonces, una sentencia contra el PP por financiación ilegal llevó al PNV a retirar su apoyo a Mariano Rajoy y apoyar una moción de censura del PSOE.

Una moción de censura que podría desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa

Ahora, Junts ha abierto la posibilidad de una moción de censura contra el actual Gobierno que podría tener éxito. El partido nacionalista ya no establece un cordón sanitario contra VOX y podría ser clave en una mayoría absoluta de la derecha.

Junts sería clave en el cambio de mayoría parlamentaria en el Congreso Junts

La formación se ha abierto a estudiar esta posibilidad con el PP, aunque pone como condición que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se reúna con el ex presidente catalán en Bruselas. El partido independentista no se abrirá a negociar esta cuestión si Feijóo no mantiene las negociaciones en Waterloo, donde Puigdemont está fugado de la Justicia española.

El partido no se muestra reacio a negociar con el PP, aunque la línea roja para abordar conversaciones entre ambos partidos se sitúa en Waterloo. Por su parte, los populares ya habían planteado a los actuales socios parlamentarios la posibilidad de abordar una posible moción de censura y Junts es vital para alcanzar la mayoría absoluta puesto que el PNV parece en estos momentos reacio a apoyar esta jugada.

En todo caso, puede ser complicado para el PP abordar este asunto. Los conservadores han marcado su discurso durante el último lustro con una posición especialmente beligerante con el independentismo y la fotografía de Feijóo reunido con Puigdemont podría suponer un duro golpe para su imagen, cuando el PSOE precisamente se está achicharrando en escándalos de corrupción.

Además, aunque se alcanzase la mayoría absoluta de derechas en la Cámara, también habría graves problemas para que VOX pueda justificar ante su electorado una situación de estas características, precisamente cuando el crecimiento de la extrema derecha en España se debe en gran medida a la cuestión territorial.