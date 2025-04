Melody lanza la versión sinfónica de 'Esa Diva': esta es la historia de la canción

Apenas queda mes y medio para Eurovisión 2025, y ha comenzado de manera oficial el 'promo tour' de cada uno de los artistas de cara a Basilea. Luego de celebrarse las preparties de Oslo y Grecia, para Melody su camino de promoción comienza este mismo fin de semana con la preparty de Amsterdam, primer gran evento eurovisivo de un 'promo tour' que le llevará también a Londres antes de ser la madrina de la Eurovision-Spain Pre-Party en plena Semana Santa.

Antes de los primeros directos de 'Esa Diva' junto a sus compañeros eurovisivos, el canal oficial de Eurovisión en YouTube ha lanzado dentro de su recopilatorio 'Eurovision, A Little Bit More', la versión sinfónica de 'Esa Diva', grabada con la Orquesta Sinfónica de RTVE. El ciclo, que reúne covers de los artistas eurovisivos, contará no solo con esta versión de la de Dos Hermanas, también con una versión del 'Vuelve Conmigo' de Anabel Conde, del que hacen treinta años en 2025, la que saldrá próximamente.

¿Qué tal es la versión?

La versión sinfónica ha sido grabada en el Teatro Monumental de Madrid, sede de más de un concierto relacionado con Eurovisión en las últimas fechas. Curiosamente, hace diez años de la última vez que RTVE recurrió a una versión sinfónica para un tema eurovisivo, con la del 'Amanecer' de Edurne allá por 2015. Ahora, con Melody y un tema de un corte similar tras su revamp, la versión ha quedado impecable.

Aprovechando que el tema en su versión eurovisiva comienza también de una manera muy íntima y llena de instrumentación, esta versión sinfónica es algo así como 'el trabajo completo' de esa versión, resultando realmente emocionante ver a una Melody que luce su poderío vocal tan bien rodeada de tanta instrumentación. Un giro más a 'Esa Diva', un tema que sin duda ha demostrado ser versátil como él solo para tener adaptaciones en diferentes géneros.