Televisión

Adiós Esperanza Gracia: pone fin a 21 años de horóscopo en Telecinco

La astróloga anunció en el programa 'Fiesta' que pone fin a 'El horóscopo de Esperanza Gracia' tras casi tres décadas.

Esperanza Gracia Foto: Mediaset España
Ainhoa Pino

09 Marzo 2026 10:56 (hace 9 horas)

Esperanza Gracia entonó su primer "¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?" hace 21 años, ya que la primera emisión de 'El horóscopo de Esperanza Gracia' en Telecinco se remonta a 2005. Sin embargo, la astróloga ya participaba desde finales de los años noventa en distintos programas de la cadena con secciones de astrología similares, lo que eleva su presencia televisiva a cerca de tres décadas.

La astróloga española anunció su retirada este pasado domingo en el programa 'Fiesta', aunque dejó claro que no abandona el mundo del horóscopo, sino únicamente el espacio televisivo que durante años ha acompañado a los espectadores en la programación nocturna de la cadena.

Con el paso del tiempo, su sección se convirtió en una de las más reconocibles y longevas de la televisión española, manteniendo durante años una audiencia fiel que seguía sus predicciones para los doce signos del zodíaco.

"No tengo audiencia ninguna"

Durante su intervención en el programa, Esperanza Gracia explicó que su despedida responde a un momento de transición y no a una pérdida de interés por la astrología. La astróloga aseguró que percibe un cambio generacional en la forma en la que el público consume este tipo de contenidos.

"Hay otras formas que no me obligan a hacer un trabajo tan excesivo todas las noches, porque a las 2:30 de la madrugada las personas mayores que me veían ya no están; la siguiente generación tampoco, porque ven otras cosas, y los millennials y los Z me ven por otro lado, así que me quedo que no tengo audiencia ninguna", afirmó durante el programa.

A pesar de ello, Gracia aseguró sentirse agradecida y satisfecha con la trayectoria que ha tenido en televisión. La astróloga destacó que se siente afortunada por haber podido dedicarse durante tantos años a una disciplina en la que, según recordó, "no creía casi nadie en este país". "Me siento afortunada. El poder vivir de algo que te gusta tantos años, cuando no creía nadie en este país en la astrología", concluyó.

"El último ranking"

Esperanza Gracia se despide del horóscopo de Telecinco Mediaset España

Para despedirse, Esperanza Gracia ofreció este domingo su último ranking del horóscopo, una de las secciones más reconocibles del espacio, en la que cada semana destacaba a los signos que atravesaban un momento especialmente favorable.

Tras finalizar su intervención, el plató del programa le dedicó una larga ovación, con el público y los colaboradores reconociendo así su trayectoria tras más de dos décadas acompañando a los espectadores con sus predicciones. Además, el equipo del programa quiso tener un gesto con la astróloga y le entregó un ramo de flores en señal de agradecimiento por todos estos años en antena.

Visiblemente emocionada, Gracia agradeció el cariño recibido durante este tiempo y se despidió de la audiencia que la ha seguido fielmente desde sus primeras apariciones en televisión.

