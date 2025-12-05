Los Replicantes
Adiós Cloudflare: caen sus servidores y tumba multitud de webs

La caída de los servidores está provocando una cadena de fallos que afecta a varias plataformas y páginas web.

Acceso a internet Foto: Pexels
Adrián Parrondo

05 Diciembre 2025 10:59 (hace 6 horas)

Adiós Cloudflare. La multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad ha experimentado una drástica caída global que ha dejado sin funcionamiento a multitud de plataformas y páginas web, como Zoom o Canva.

Esta es la segunda ocasión, en tan solo dos semanas, en la que la empresa de servicios en la nube, fundamental para el funcionamiento normal de internet, experimenta fallos.

La compañía investiga "problemas con el Panel de Control de Cloudflare y las API relacionadas", según ha informado. Por este motivo, los clientes pueden experimentar fallos o errores al usar los servicios de la empresa.

La caída de Cloudflare ha interrumpido varios servicios y plataformas digitales
La caída de Cloudflare ha interrumpido varios servicios y plataformas digitales Pexels

La herramienta de diseño y publicación en internet Canva y el servicio de videollamadas Zoom han sido las primeras plataformas en presentar problemas. Además, también los están sufriendo algunos juegos en internet, como Fortnite, Valorant, League of Legends o la Epic Games Store.

Fallos en el funcionamiento

La página especializada Downdetector, que se dedica a registrar incidencias en internet, indica que los problemas comenzaron a notarse alrededor de las 08:00 (hora peninsular española), aunque los informes de incidencias se multiplicaron a partir de las 10:00.

No es la primera ocasión reciente en la que se registra un problema de estas características. El pasado 18 de noviembre, Cloudflare también permaneció caída durante cuatro horas, dejando sin funcionamiento a X, ChatGPT, Canva y otros servicios.

Cloudflare está especializada en computación en la nube y actúa como intermediaria entre los proveedores de contenidos y las páginas web. Cuenta con una amplia red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés), que pone a disposición de quienes ofrecen sus servicios a través de internet.

La compañía da servicio a millones de páginas web en todo el mundo; por este motivo, un fallo en sus sistemas puede trasladarse rápidamente a todo tipo de plataformas y servicios digitales.

Cada vez es más habitual que se registren este tipo de fallos en internet. Estos problemas con Cloudflare se suman a la caída de los sistemas de AWS, filial de computación en la nube de Amazon, hace tan solo mes y medio. Además, se añaden a los fallos registrados hace tres semanas en Azure, la nube de Microsoft.

