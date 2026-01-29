La isla griega que promete pagar 500 euros al mes durante tres años a nuevos residentes

Anticitera (Antikythera) es un islote griego de apenas 20 kilómetros cuadrados, entre Citera y Creta, conocido por su paisaje agreste y su entorno natural casi intacto, con rutas y enclaves apreciados para la observación de aves. En términos demográficos, es un caso extremo de despoblación y actualmente distintas fuentes locales y de prensa la sitúan en torno a una veintena de residentes permanentes y un repunte especial en la época veraniega.

La isla lleva años luchando contra el despoblamiento y el envejecimiento, con servicios muy limitados y una economía muy condicionada por el aislamiento. Para intentar revertir esa tendencia, las autoridades locales han impulsado una iniciativa de repoblación que busca atraer a nuevas familias y trabajadores, con ayudas económicas como incentivo y el objetivo de mantener la actividad y una vida estable durante todo el año.

¿De quién es la iniciativa y qué se ha conseguido hasta entonces?

La iniciativa se atribuye a una colaboración entre la Santa Metrópolis de Citera y Anticitera (Iglesia Ortodoxa) y las autoridades locales del archipiélago al que pertenece la isla, con apoyo de la comunidad. El objetivo es atraer a familias jóvenes para frenar la despoblación y mantener servicios básicos.

El objetivo es garantizar la población de la isla Pexels

De hecho, algunas fuentes sostienen que el plan ya ha ayudado a que llegue, al menos, una primera familia, algo que se relaciona con la reapertura de la escuela primaria de Anticitera. Ahora bien, también se ha insistido en que no se trata de una "convocatoria abierta" para cualquiera, sino de un programa muy limitado y condicionado por un factor clave: la disponibilidad de vivienda, ya que parte del despliegue dependía de construir o habilitar casas para nuevos residentes.

Lo que debes saber antes de mudarte a Anticitera

Más allá del titular, la gran pregunta es logística. Anticitera no es una isla "de fin de semana", ya que las conexiones por ferry son limitadas y muy condicionadas por el estado del mar, así que la movilidad (y el abastecimiento) dependen mucho del tiempo.

También conviene aterrizar en el día a día. Con una población tan pequeña, el acceso a servicios cotidianos y a atención sanitaria suele ser básico y, para gestiones o necesidades específicas, es habitual tener que desplazarse a islas mayores. Por eso, el plan apunta a perfiles que ayuden a sostener comunidad y servicios, no solo a visitantes.

Y, sobre todo, hay letra pequeña práctica y, antes de tomarse en serio la idea, es clave confirmar los requisitos exactos (duración de residencia, unidad familiar, etc.) y qué ofrece realmente (por ejemplo, si hay o no vivienda disponible). En otras palabras, es una oportunidad interesante, pero no un "me voy y cobro" inmediato: requiere comprobar condiciones y encaje real con la vida en una isla remota.