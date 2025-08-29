Los Replicantes
Vuelos 'low cost' desde 21 euros: Iberia lanza una campaña de vuelos a precios de saldo

La aerolínea lanza una importante oferta de vuelos con motivo de la vuelta a la rutina a precios muy competitivos.

Un avión de Iberia Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

29 Agosto 2025 18:07 (hace 4 horas)

Vuelos 'low cost' a precios prácticamente de saldo. La aerolínea Iberia ha lanzado su nueva campaña de precios bajos, 'Iberia te da una alegría', con ofertas en viajes que se extenderán durante las próximas semanas.

La promoción está disponible para la venta hasta el 22 de septiembre e incluye billetes desde 21 euros por trayecto en vuelos nacionales, así como importantes descuentos en escapadas a Europa, Estados Unidos y otros destinos de larga distancia.

La campaña surge con la intención de ofrecer un escape tras la vuelta a la rutina por el final de las vacaciones. De este modo, se ha lanzado una preventa exclusiva para clientes inscritos en la web www.iberia.com y en la app de Iberia.

Cuándo disfrutar de los viajes 'low cost' de Iberia: precios y destinos

La campaña estará activa para el público en general desde este lunes 1 de septiembre y permitirá volar a cualquier destino de la red cubierto por la aerolínea durante los próximos meses.

Los destinos low cost de Iberia incluyen algunos lejanos como Nueva York
Los destinos low cost de Iberia incluyen algunos lejanos como Nueva York Pexels

Los viajeros podrán optar por precios especialmente competitivos dentro de España. Por ejemplo, billetes a Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza desde 21 euros por trayecto. También hay vuelos a Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander o Valencia desde 25 euros por trayecto. En el caso de las Islas Canarias, los precios parten de 35 euros por trayecto a Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife.

También hay vueltos a Europa con precios muy competitivos. En el caso de Portugal, desde 25 euros por trayecto para Lisboa y Oporto. Además, se ofrece Venecia desde 39 euros, París desde 42, Roma desde 45 o Londres desde 59 euros.

La promoción también permite viajar a puntos destacados para turismo de invierno como esquí en Innsburck desde 59 euros o auroras boreales en Tromso desde 99 euros. Además, hay destinos como Argel por 35 euros o Marrakech por 41 euros.

Además, se ofrecen vuelos de larga distancia, como Estados Unidos desde 187 euros por trayecto a Nueva York y 190 euros a Chicago o Washington. Además, hay destinos en América Latina, como 207 euros para Puerto Rico, 236 euros a México o 281 euros a Panamá. Además, hay nuevos destinos como Fortaleza en Brasil desde 298 euros y Recife desde 315 euros. También se pueden encontrar viajes a Asia y Oriente Próximo, con un vuelo diario a Doha por 350 euros por trayecto o Tokio por 397 euros.

Paquetes de viaje

Por otro lado, también hay ofertas en paquetes de viaje, que incluyen Vuelo+Hotel o Vuelo+Alquiler de coche. Se pueden localizar descuentos adicionales de hasta 300 euros. De este modo, se puede viajar a Nueva York desde 569 euros, con vuelos de ida y vuelta, tres noches de hotel y maleta facturada.

Además, hay paquetes a Orlando desde 659 euros con siete días de coche de alquiler, a Mallorca desde 89 euros por persona con coche incluido y a Venecia desde 119 euros con dos noches de hotel.

La empresa también ha incluido ofertas en viajes a parques temáticos, como Disneyland París desde 359 euros (vuelos, tres noches de hotel Disney y cuatro días de entradas), así como Walt Disney World Florida desde 999 euros (vuelo y siete noches de hotel). Se incluye en todos los casos maleta facturada y opción de acumular Aviso extra.

Vuelos 'low cost' desde 21 euros: Iberia lanza una campaña de vuelos a precios de saldo

