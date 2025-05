El movimiento 'trumpista' estalla contra el Papa León XIV: "Es un marxista"

El cardenal Robert Francis Prevost es el nuevo líder de la Iglesia Católica y ya es el Papa León XIV. Es el primer Papa procedente de Estados Unidos, aunque la comunidad católica del país norteamericano no ha recibido del todo positivamente su nombramiento.

El universo de la extrema derecha de Estados Unidos, seguidora del presidente Donald Trump y su movimiento MAGA (Make America Great Again) ha mostrado cierto rechazo al nuevo Papa por sus comentarios y tendencias a favor de los derechos humanos.

Muchas personas se lanzaron rápidamente a bucear en el historial de un Papa que nació en Estados Unidos pero tiene orígenes españoles, que ha vivido cuatro décadas en Perú, que se sacó pasaporte del país andino y que, por tanto, tiene doble nacionalidad.

El Papa ha sido activo en redes sociales y durante la última década ha mostrado posturas críticas con la pena de muerte, las armas de fuego y, sobre todo, con las políticas migratorias que está impulsando la Administración de Donald Trump. Deportaciones masivas y choques con la Justicia que el cardenal Prevost vio contrarias a los valores cristianos, pero también a la propia naturaleza de Estados Unidos, un país construido por la inmigración.

Pope Francis' letter, JD Vance's 'ordo amoris' and what the Gospel asks of all of us on immigration https://t.co/Ikk8gqOMzn