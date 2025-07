Un hombre se embolsa 85.000 euros vendiendo su apellido: esto es lo que hizo

Jason Sadler no tenía mucha predilección por su apellido, sobre todo después de que su madre se divorciase de su padre. Como quería abandonar esta parte de su nombre, optó en 2012 por una gran idea que le ha reportado ingentes beneficios.

Fue en 2012 cuando todo ocurrió: "Recuerdo perfectamente que estaba en un Panera Bread. Estaba almorzando con mi actual esposa, mi entonces novia y mi compañero de trabajo. Pensé: 'Chicos, creo que se me acaba de ocurrir una nueva idea rara. Quiero vender mi apellido'", explicaba en declaraciones a People.

Fue entonces cuando planteó su propuesta: "¿Qué tal si creara una página de subastas, como si publicara mi apellido en eBay, empezara desde cero y dejara que la gente pujara, y prácticamente pudieran alquilar mi apellido durante un año? Ambos se quedaron atónitos".

En venta por internet

De este modo, Jason creó la web BuyMyLastName.com, en la que comenzó a subastar su apellido por un dólar. Sin embargo, 24 horas después, la mayor oferta se disparó hasta los 33.000 dólares y la puja final se situó en 45.500 tan solo un mes después de iniciar la subasta.

La idea de Jason le ha reportado enormes beneficios Instagram @jasondostuff

Por este motivo, se puso Jason Headsets.com como nombre durante todo el año 2013: "Recuerdo que Headsets.com dijo que podrían atribuir un cuarto de millón de dólares en ingresos de medios en las primeras 48 horas tras la finalización de la licitación y el anuncio. Fue un retorno de la inversión increíble para ellos", rememora.

"Fueron un par de momentos muy extraños en mi vida. Un par de semanas después, recibí un nuevo pasaporte por correo. Recibí una nueva licencia de conducir. Así que, literalmente, durante el resto del año, cada vez que iba a algún sitio, tenía que jugar a la típica farsa de: 'No, yo hice esto'. Tenía que contarles la historia corta, y al final, se reían a carcajadas", recuerda.

Posteriormente, en 2014, volvió a subastar su apellido y la oferta ganadora fue SurfrApp, una aplicación destinada a surfistas. En ese momento, pasó a apellidarse con ese nombre por un total de 50.000 dólares. "Siempre he sido de los que no quieren hundir algo tanto que se arruine por completo. Quiero irme con la cabeza en alto, y me siento bien con el tiempo que me voy", explica. "Tuve dos buenos años. Gané básicamente $100,000. Es una gran historia. Me alegra cerrar este capítulo y simplemente terminarlo". Finalmente, Jason escogió apellidarse Zook, en honor a su abuelo.