El Tribunal Constitucional avalará la ley de amnistía: ¿Podrá volver Puigdemont a España?

El Tribunal Constitucional se prepara para avalar el grueso de la ley de amnistía. Después del recurso del PP, el órgano considera que la norma no vulnera derechos fundamentales y descarta que se haya redactado de una manera arbitraria, según el texto de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán.

En todo caso, se recogen tan solo tres cuestiones a corregir. Se trata de la imposibilidad de aplicar la amnistía a los actos ilícitos cometidos después del 13 de noviembre de 2023, que no solo se perdonen los actos por la independencia sino también los de quienes se opusieron a ella por el principio de igualdad y que se dé voz a todas las partes y no solo a la Fiscalía o entidades públicas afectadas en reclamaciones ante el Tribunal de Cuentas.

La sentencia rechaza más de una quincena de impugnaciones del PP. Entre ellas, sentencia que no se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica o tutela judicial efectiva, no infringe el principio de igualdad o enmarca como una cuestión extrajurídica que la norma se aprobara para lograr el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez.

¿Podrá regresar Puigdemont tras el aval de la ley de amnistía?

Las dudas se ciernen ahora sobre el futuro del ex presidente catalán, Carles Puigdemont. La sentencia del Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el grueso de la norma, pero no habla del delito de malversación sobre Puigdemont, que permanece fugado en Bruselas.

Carles Puigdemont se enfrentaría a la detención inmediata si volviese a España CC

Por el momento, no parece posible que el ex presidente catalán pueda regresar a España. El Tribunal Supremo concluyó que la malversación no se puede amnistiar, puesto que obtuvo un enriquecimiento personal al detraer de los recursos públicos fondos que debía poner de sus propio patrimonio, según interpreta el Alto Tribunal.

El PP no había cuestionado este asunto en su recurso, por lo que la ponencia no se ha pronunciado. Puigdemont había recurrido en amparo la decisión del Tribunal Supremo, pero antes de despejar su futuro y decidir sobre este asunto, el Tribunal Constitucional deberá resolver la veintena de recursos presentados previamente.

Pero igualmente, la situación no se allana del todo para Puigdemont. Si se falla a su favor, el Tribunal Supremo todavía puede presentar una cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las dudas a que esta decisión pueda adaptarse al derecho de la Unión Europea. También permanece la duda sobre si el juez que instruye la causa en el Supremo, Pablo Llarena, mantenga la orden de detención contra él.