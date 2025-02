Un tiroteo en un colegio de Örebro (Suecia) deja varios muertos

Al menos cinco personas han resultado heridas tras un tiroteo en un colegio de Suecia, en el que todavía no se ha podido determinar el número de muertos. Los hechos han ocurrido este martes alrededor de las 13:00 horas en un colegio de la ciudad de Örebro.

Las fuerzas de seguridad piden que los vecinos se mantengan alejados de la escuela y llaman a seguir las indicaciones de los agentes para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. "Quédense en sus casas o diríjanse a otra dirección", reclama el comunicado de la policía, en el que se pide evitar los hospitales.

New footage appeared showing multiple gunshots being heard during the Örebro school shooting in Sweden, where at least 5 people were shot. Sad state of Sweden pic.twitter.com/0keQNSkfZQ