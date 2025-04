Una posible filtración expone los datos de 600.000 usuarios vinculados a la Lista Robinson

La privacidad de más de medio millón de ciudadanos podría haber quedado comprometida tras la aparición en la dark web de una base de datos que, según diversos indicios, estaría relacionada con la Lista Robinson, el conocido registro español que permite a los usuarios evitar comunicaciones comerciales no deseadas.

La información fue difundida por el portal especializado Daily Dark Web, que advierte de la existencia de un archivo con datos personales de hasta 600.000 personas.

Los registros habrían sido publicados por un actor de amenazas en un foro de la web profunda, donde suelen compartirse este tipo de filtraciones. Aunque en un primer momento se apuntó a la propia Lista Robinson como origen de la brecha, Adigital, entidad responsable del listado de exclusión, ha negado rotundamente que sus sistemas hayan sido vulnerados.

"Tras una revisión exhaustiva llevada a cabo por nuestros equipos técnico y legal, podemos confirmar que no se ha producido ningún acceso no autorizado a nuestros sistemas", señalan desde Adigital en un comunicado.

A pesar de ello, han asegurado que seguirán atentos a cualquier novedad y que están dispuestos a colaborar con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en caso de que se confirme una filtración vinculada al entorno de la Lista Robinson.

La hipótesis más plausible, por el momento, es que la información no haya sido extraída directamente del sistema de Lista Robinson, sino de alguna empresa externa, como agencias de marketing o teleoperadoras, que hubiera utilizado el listado para cruzar datos antes de lanzar campañas comerciales.

Estas compañías están obligadas a verificar previamente si sus destinatarios forman parte de la Lista Robinson, por lo que es habitual que manejen registros vinculados al sistema, aunque sin acceso completo al núcleo del mismo.

Entre los datos filtrados, según las publicaciones en la dark web, figurarían nombres completos, domicilios e incluso números de DNI, lo que eleva la sensibilidad del contenido comprometido. Además, las informaciones apuntan a que los datos no serían actuales, sino que corresponderían a registros recopilados a lo largo de varios años. Aun así, su valor para el cibercrimen sigue siendo elevado.

