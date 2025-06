Los momentos más grotescos de Aldama tras irrumpir en la rueda de prensa de Leire Díez

Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE vinculada a un presunto ataque contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha concedido una rueda de prensa para explicar el escándalo que cierne sobre el partido de Pedro Sánchez.

Durante su intervención, Díez, que es militante del PSOE, ha asegurado que ejercía como periodista y que es una ciudadana con derechos. En todo momento ha negado presiones o un intento de intervención y se ha limitado a asegurar que estaba realizando un trabajo de investigación de carácter periodístico.

Su objetivo, asegura Díez, era abarcar "los estragos del falso patriotismo" y lo ha vinculado a la "trama de los hidrocarburos". Además, ha limitado todos los encuentros a la elaboración de "un trabajo de gran trascendencia para nuestro Estado de Derecho".

Leire Díez se ha desvinculado del partido en pleno escándalo y ha negado que tuviera algún cargo en empresas públicas o dentro del PSOE: "No soy una fontanera, ni una cobarde. Ni me van a intimidad, ni voy a renunciar a mis convicciones", ha expresado sobre sus encuentros para obtener información sensible sobre la UCO.

Aldama irrumpe en plena rueda de prensa de Leire Díez

Lerie Díaz, durante su comparecencia ante los medios Captura

Durante la comparecencia de Leire Díez, repentinamente ha aparecido el comisionista de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama, que se ha acercado al estrado y ha comenzado a increparla: "¡Esta señora es una sinvergüenza y una mentirosa! ¡Qué dé la cara, que no la ha dado! ¡Se ha visto encontrado cuanto me ha visto!", le ha gritado.

Aparece Aldama tras la Rueda de Prensa de Leire Díez y se quedan boquiabiertos en Ana Rosa jajaja pic.twitter.com/cl6dGjJEYu — D?VID ??G?VI??????????????????? (@dsegoviaatienza) June 4, 2025

El comisionista ha puesto en duda en todo momento la declaración de Leire Díez y se ha burlado del testimonio en el que afirmaba que toda su intervención se reducía a un trabajo periodístico: " ¡Es una sinvergüenza! ¡Un trabajo periodístico! ¿Como periodistas amenazan a un teniente coronel o a un civil como a mí? ¿A que no?".

Aldama: "Sacadla. Llamad a la policía si queréis.¿Habéis escuchado los audios? Está mintiendo. Se está riendo de los españoles. ¡Es una sinvergüenza! ¡Un trabajo periodístico! ¿Como periodistas amenazan a un teniente coronel o a un civil como a mí? ¿A que no?".

Es el puto amo. pic.twitter.com/7hAEs960Ob — Capitán General de los Tercios (@capTercio) June 4, 2025

Posteriormente, ha perseguido a Leire Díez cuando ha abandonado el estrado e intentaba salir de la sala. En ese momento ha llegado a enfrentarse al empresario Javier Pérez Dolset, que le ha empujado y evitado que pudiera acercarse a ella. Pérez Dolset también esta vinculado a la trama que afecta a la militantes socialista.

Aldama buscando a Leire Díez para que la arresten.

Es alucinante lo de este país.



Aldama, delincuente confeso, está en la calle porque tenía unas pruebas que nadie ha visto aún. pic.twitter.com/z1aBisEdKO — José Vico ???????????????????? (@josevico4) June 4, 2025

Finalmente, ya fuera, Víctor de Aldama ha aprovechado para cargar contra el PSOE y hacer campaña en contra del partido. Cuando un periodista del diario El Debate le ha preguntado si este escándalo "supone el fin del Gobierno de Sánchez, ha lanzado: "Esperemos que por el bien de España que así sea. A ver si se va de una vez a la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este Gobierno del caos en el que estamos".

Un mafioso haciendo campaña electoral. pic.twitter.com/60havZNCwN — Sarah Santaolalla. ? (@SarahPerezSanta) June 4, 2025

El empresario Víctor de Aldama está vinculado a la trama de la compra de mascarillas en el caso Koldo, por presuntas comisiones al ex ministro de Transportes, José Luis Ávalos, y a su socio en los contratos de compra de material sanitario. Durante los últimos meses ha contado con el líder ultra de Desokupa, Daniel Esteve, como socio y encargado de su escolta personal.