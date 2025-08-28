Empujan a un reportero de ETB contra una vaquilla y resulta atacado

El programa 'Quédate' de la cadena autonómica vasca ETB2 este martes 26 de agosto envió a uno de sus reporteros a las fiestas que se celebran en Sesma, un municipio de Navarra. Xabier Eguía, el reportero, y sus compañeros de cámara se encontraban dentro del ruedo para la conexión en directo mientras se celebraba un evento taurino.

Cómo sucedieron los hechos

Durante la conexión fue cuando ocurrieron los hechos, una persona anónima decidió espontáneamente agarrar al reportero y sin soltarle lo condujo al centro, lugar donde se encontraba la vaquilla. Eguía no paraba de decir que no e intentaba escaparse, pero acabó junto al animal.

Un reportero del programa Quedate de ETB2 acaba en suelo por una vaca en #Sesma #Navarra y después el publico le ovaciona y aplaude. pic.twitter.com/KmWykoF6hM August 27, 2025

La vaquilla acabó cogiéndole, lo que acabó en un buen revolcón. En plató no pudieron evitar las risas, al final el reportero pudo escapar de la vaquilla y salir corriendo. El público que se encontraba en el evento reaccionó con aplausos.

Eguía decidió continuar la grabación entrevistando al que le había cogido y llevado hasta el centro, por lo que pudo estar todo preparado. Después, el periodista salió al ruedo con los brazos abiertos y ante el aplauso del público hizo una reverencia, mientras en plató continuaban las risas y le aplaudieron también.

El vídeo ha generado polémica por cómo le coge esta persona anónima al reportero y por cómo la presentadora del programa se ríe de la situación. La situación no ha llegado a nada serio por la reacción de Xabier Eguía que ha sido el primero en reírse y bromear. Esto suscita la idea de que pudo estar todo preparado, pero que se les fue de las manos por la cogida de la vaquilla.