Empujan a un reportero de ETB contra una vaquilla y resulta atacado

El programa 'Quédate' de la cadena autonómica vasca ETB2 este martes 26 de agosto envió a uno de sus reporteros a las fiestas que se celebran en Sesma, un municipio de Navarra. Xabier Eguía, el reportero, y sus compañeros de cámara se encontraban dentro del ruedo para la conexión en directo mientras se celebraba un evento taurino.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
Cómo sucedieron los hechos
Durante la conexión fue cuando ocurrieron los hechos, una persona anónima decidió espontáneamente agarrar al reportero y sin soltarle lo condujo al centro, lugar donde se encontraba la vaquilla. Eguía no paraba de decir que no e intentaba escaparse, pero acabó junto al animal.
Un reportero del programa Quedate de ETB2 acaba en suelo por una vaca en #Sesma #Navarra y después el publico le ovaciona y aplaude. pic.twitter.com/KmWykoF6hM— Festaro/Auzo News (@AuzoNews) August 27, 2025
La vaquilla acabó cogiéndole, lo que acabó en un buen revolcón. En plató no pudieron evitar las risas, al final el reportero pudo escapar de la vaquilla y salir corriendo. El público que se encontraba en el evento reaccionó con aplausos.
Eguía decidió continuar la grabación entrevistando al que le había cogido y llevado hasta el centro, por lo que pudo estar todo preparado. Después, el periodista salió al ruedo con los brazos abiertos y ante el aplauso del público hizo una reverencia, mientras en plató continuaban las risas y le aplaudieron también.
El vídeo ha generado polémica por cómo le coge esta persona anónima al reportero y por cómo la presentadora del programa se ríe de la situación. La situación no ha llegado a nada serio por la reacción de Xabier Eguía que ha sido el primero en reírse y bromear. Esto suscita la idea de que pudo estar todo preparado, pero que se les fue de las manos por la cogida de la vaquilla.