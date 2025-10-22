Quién es Vicente Domínguez: el marido de una alcaldesa del PP triturado en un contenedor

La noticia ha sorprendido a todos. El ex marido de la alcaldesa de Almassora y diputada del PP, María Tormo, ha sido encontrado muerto arrojado a un contenedor en una de las zonas más emblemáticas de Castellón de la Plana. Se trata del empresario Vicente Domínguez.

La noticia rápidamente ha abierto todo tipo de especulaciones y la investigación del grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Castellón está arrojando más detalles sobre lo que se considera una muerte violenta.

En estos momentos, los agentes sospechan que a Domínguez lo agredieron violentamente dos personas, aunque no está claro si ocurrió en su domicilio o fue una emboscada en plena calle. Al creer que estaba muerto, lo arrojaron al contenedor, con prisa para ocultar el cuerpo y evitar la gran afluencia de personas ante un concierto de Pitingo en la zona.

Cuando los operarios de limpieza actuaron en la zona, alrededor de las 05:00 horas de la mañana, Vicente Domínguez todavía respiraba débilmente. Sin embargo, los efectivos accionaron el sistema de trituración y comprensión de basura y no se percataron de su presencia hasta que fue demasiado tarde. Los sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Castellón. La autopsia determinó dos tipos de lesiones, unas causadas por la prensa del camión y otras derivadas de una agresión previa, como un hematoma en el ojo y contusiones en el cuerpo que no se corresponden con el aplastamiento.

Quién era Vicente Domínguez, ex marido de la alcaldesa de Almassora: muy conocido en la zona

Vicente Domínguez era un empresario muy conocido en la zona. Su relación con María Tormo, alcaldesa de Almassora y diputada del PP, dejó una hija de cinco años en común, pero también un matrimonio roto: "Viene de una familia de bien y era un chico de maravilla, hasta que la cosa se torció", explica un vecino en declaraciones al diario El Español.

La abrupta ruptura en el matrimonio podría haber estado motivada por problemas de salud derivados de adicciones y comportamientos incívicos, según recoge el citado medio. "Sabíamos la vida que llevaba", declara otra persona de la zona.

Confirmada la identidad del cadáver encontrado en un contenedor de basura en Castellón.

Se trata de Vicente Domínguez, de 45 años, vecino de Almassora, con antecedentes policiales y ex marido de la alcaldesa de la localidad.

Fuentes próximas a la investigación avanzaban ayer que... pic.twitter.com/rStTuADssc — Tano ???????? (@meteourologo) October 21, 2025

Todo ello se une al lugar en el que se encontró el cuerpo de Vicente. Se trata de las inmediaciones del parque Ribalta de Castellón de la Plana, una zona que no tiene buena consideración durante la noche porque es conocida por frecuentes trapicheos de droga.

Los investigadores han reclamado ahora el volcado del teléfono móvil y dispositivos electrónicos del empresario para analizar sus últimas comunicaciones. Quieren averiguar si se había citado con alguien esa noche, según El Periòdic. Además, se revisan las cámaras de seguridad de la zona, sobre todo un bingo cercano al punto del hallazgo.

Vicente Domínguez tenía 45 años y dirigía la empresa Geserinfo, dedicada a la gestión de terminales de punto de venta, videovigilancia y desarrollo web. En el pasado formó parte del grupo Scout Tramuntana, del que llegó a ser responsable.

Por el momento, la Policía Científica mantiene precintados y bajo análisis tanto el camión como el contenedor en el que fue hallado su cuerpo, con el objetivo de buscar huellas o restos biológicos que permitan localizar a los responsables. Se mantiene la causa bajo estricto secreto judicial.