Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Qué es Mercator y por qué África le acusa de desinformación

La Unión Africana y Correct The Map intentarán cambiar la percepción que tienen millones de personas sobre las longitudes del mundo.

Qué es Mercator y por qué África le acusa de desinformación
Mapa Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

23 Agosto 2025 09:30 (hace 12 horas)

Mercator es el mapa más difundido de la historia, pero no se ajusta a la realidad en lo que a dimensiones se refiere. El área del continente africano es de 30,2 millones de kilómetros cuadrados y se muestra sobre el mapa casi del mismo tamaño que Groenlandia, isla de 2,5 millones de kilómetros cuadrados; también se muestra similar a Europa cuando es tres veces superior.

Vídeos Los Replicantes

La Unión Africana, UA, ha conseguido reunir a 55 Estados de África para transformar esta imagen de la mente de las personas. Este lunes 18 de agosto, la asociación ha mostrado su apoyo a 'Correct The Map' que pretenden que escuelas, empresas, gobiernos u organizaciones no utilicen el mapa de Mercator; sino alternativas como 'Equal Earth', que trabajan por ajustarse a las proporciones reales de los continentes.

En rojo, la proporción propuesta para los países y en azul la recogida en el sistema Mercator
En rojo, la proporción propuesta para los países y en azul la recogida en el sistema Mercator Correct The Map

Selma Malika Haddadi, vicepresidente de la Asociación de la UA, para una entrevista con Reuters: "Puede parecer que solo es un mapa, pero en realidad no lo es. La proyección Mercator fomenta la falsa impresión de que África es marginal".

¿Cómo se explica este error en las dimensiones?

El cartógrafo alemán, Gerardus Mercator, creo este mapa en 1569 con una finalidad práctica: facilitar a los marineros que eran exploradores europeos la navegación. El diseño cilíndrico facilitaba calcular recorridos rectos, pero al proyectarlo en una base plana deformaba las dimensiones de los territorios.

África en comparación con Canada, mapa Mercator
África en comparación con Canada, mapa Mercator CNN

Si el territorio se encontraba cerca de los polos, la distorsión era mayor; por el contrario, los que se situaban en el ecuador, sus dimensiones quedaban reducidas. Así, Norteamérica y Europa aparecen más grande de lo que realmente son, y África o Sudamérica se muestran minimizadas.

Correct The Map denuncia que son muchos los años en los que millones de personas se han formado una imagen distinta y errónea del mundo y esto no puede ser. Además, lo achacan a una cuestión política y cultural, ya que África está subordinada a las grandes potencias mundiales. La directora ejecutiva de Africa No Filter lo califica como "la mayor campaña de desinformación".

No es una denuncia nueva

No es ninguna novedad que los mapas de Mercator distorsionen la realidad. Desde mediados del siglo XX, tanto artistas como académicos u organizaciones han denunciado este fenómeno. Nada ha cambiado y puede ser porque plataformas como Google Maps ha recogido estos mapas que forman parte de la memoria colectiva que tiene el mundo.

Los cartógrafos han manifestado en más de una ocasión que es imposible representar de manera exacta la superficie curva de la Tierra en un plano. No solo África se ve del mismo tamaño que Groenlandia, sino que Brasil aparece del mismo tamaño que Alaska siendo Brasil cinco veces mayor.

No es un camino fácil

No es tarea sencilla que los mapas que propone Correct The Map logren imponerse ante los manuales educativos o plataformas digitales. El objetivo se complica porque aplicaciones de navegación usan los mapas de Mercator y siguen siendo prácticos.

El respaldo de UA significa que en un mundo donde los símbolos cobran cada vez más fuerza, la representación gráfica es también un tema relevante. La Comisión pretende que el mundo cambie la forma de mirar al continente africano, de este modo, África se mirará de otra forma: como un continente grande.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Un niño se hace millonario en plena excursión al Cráter de Diamantes: pieza de 7 quilates
  8. Alerta AEMET: llega una DANA a España con graves consecuencias
  9. Adiós El Corte Inglés: cierra todos sus centros comerciales su gran competidor en Madrid
  10. Jean Paul, de una patera a agente de la Guardia Civil: "Si me ayudaron, yo también quiero"
Artículos relacionados
El único "país fantasma" que no aparece en los mapas: tiene moneda, gobierno e himno

El único "país fantasma" que no aparece en los mapas: tiene moneda, gobierno e himno

El mapa con todos los restaurantes con estrella Michelin en España en 2025

El mapa con todos los restaurantes con estrella Michelin en España en 2025

Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente

Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente

Adiós al mapa de Europa: estos países cambian sus fronteras oficialmente

Adiós al mapa de Europa: estos países cambian sus fronteras oficialmente

Contenidos que te pueden interesar
Qué es Mercator y por qué África le acusa de desinformación

Qué es Mercator y por qué África le acusa de desinformación

Retiran el paso de peatones homenaje al atentado de Pulse en Florida: "Un acto político cruel"

Retiran el paso de peatones homenaje al atentado de Pulse en Florida: "Un acto político cruel"

Vito Quiles graba a un trabajador de una isla de Alicante vetando el paso a "rojos" y "etarras"

Vito Quiles graba a un trabajador de una isla de Alicante vetando el paso a "rojos" y "etarras"

Prende fuego a un bar porque "no le quisieron poner mayonesa"

Prende fuego a un bar porque "no le quisieron poner mayonesa"

Un restaurante pide 36.000€ a una mujer por quejarse de que le cobrasen 12€ por colgar un bolso

Un restaurante pide 36.000€ a una mujer por quejarse de que le cobrasen 12€ por colgar un bolso

Muere Frank Caprio: era conocido el 'juez más amable del mundo'

Muere Frank Caprio: era conocido el 'juez más amable del mundo'

¿Me puede obligar un negocio a pagar con tarjeta si solo tengo efectivo?

¿Me puede obligar un negocio a pagar con tarjeta si solo tengo efectivo?

Cuáles son los supermercados que más crecen en España: abren tiendas por todo el país

Cuáles son los supermercados que más crecen en España: abren tiendas por todo el país