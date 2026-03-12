Por qué Suecia recomienda guardar efectivo en casa ante posibles emergencias

La forma de pagar está cambiando en Europa. Aunque el uso de tarjetas y aplicaciones móviles domina el día a día, algunas instituciones financieras y economistas alertan de la necesidad de no depender únicamente de los sistemas electrónicos. La recomendación pasa por mantener una pequeña cantidad de dinero en efectivo en casa para poder hacer frente a imprevistos.

El economista Santiago Niño Becerra ha señalado que la creciente digitalización de los pagos puede generar vulnerabilidades si se producen fallos tecnológicos, ciberataques o interrupciones del suministro eléctrico. En ese contexto, recuerda que varias entidades bancarias europeas aconsejan diversificar los métodos de pago y no concentrar todos los recursos en cuentas bancarias o herramientas digitales.

Las autoridades de Suecia recomiendan que la población almacene dinero en efectivo en casa Pexels

En el caso de Suecia, uno de los países más avanzados en la reducción del uso del efectivo, el banco central Riksbank ha recomendado disponer de una reserva mínima de dinero físico en los hogares. La cantidad orientativa permitiría cubrir aproximadamente una semana de gastos básicos, como alimentación o productos esenciales, aunque esta cifra puede variar según el tamaño y las necesidades de cada familia.

Emergencias, apagones y conflictos: por qué se aconseja tener efectivo

Las recomendaciones se enmarcan en un contexto de creciente incertidumbre internacional y de experiencias recientes que han puesto en evidencia la fragilidad de algunos sistemas de pago. Situaciones como apagones eléctricos, tensiones geopolíticas o problemas en las redes digitales pueden dificultar las transacciones electrónicas durante horas o incluso días.

Ante estos escenarios, expertos financieros consideran que contar con una pequeña reserva de dinero en metálico puede facilitar el acceso inmediato a bienes esenciales mientras se restablecen los servicios. Además, subrayan la importancia de combinar diferentes métodos de pago para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de los hogares en situaciones de emergencia.