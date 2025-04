Puente denuncia que Ayuso canceló el acto de la Línea 3 para silenciar quién pagó la obra

Guerra entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por la ampliación de la Línea 3 de Metro de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha sorprendido con un cambio de última hora en la apertura del tramo Villaverde Alto-El Casar, que inicialmente se iba a abrir desde las 14:00 horas con un acto oficial, que luego ha sido cancelado y ha abierto sin más desde las 06:00 horas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado en redes sociales afirmando que este movimiento tan solo tiene como intención ocultar que "la financiación de las obras es del Gobierno de España", puesto que Puente ya había anunciado su intención de acudir al acto e intervenir.

"Esta ampliación de la línea a 3 se ha llevado a cabo por la Comunidad de Madrid, pero, ¿sabéis quién la financiaba? Habéis acertado, el malvado Pedro Sánchez a través del Ministerio de Trasportes", ha explicado Puente, que recuerda que la obra se financió a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que canaliza el Gobierno de España y que el PP trató de boicotear votando en contra en el Congreso de los Diputados.

Hoy quiero contaros esta historia tan curiosa. https://t.co/rRJKOhbQw4 pic.twitter.com/z2Z4uixp4O — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 21, 2025

El ministro ha explicado que Ayuso "preparaba una inauguración a su mayor gloria, soslayando al Gobierno de España, que es quien financia la obra, y además con los fondos de recuperación que Pedro Sánchez peleó en Europa y que el PP y ella misma intentó boicotear". Una estrategia electoral que también recuerda a las políticas de inauguraciones de Metro de Esperanza Aguirre, con el tramo de Coslada como el mayor fracaso de todas las obras.

"Ayuso prefiere que no se sepa quién las financia"

El ministro de Transportes ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quiera compartir fotografía con él, ni siquiera que le permita hablar en el acto oficial de inauguración de la obra, ofreciendo una imagen de normalidad institucional: "Si no ha habido inauguración de la ampliación es porque Ayuso prefiere que no se sepa quién las financia, y porque no quiere un acto conjunto conmigo en el que yo pueda tener voz".

La ampliación de la Línea 3 conecta Sol con El Casar en Getafe en media hora CRTM

Puente ha señalado que comunicó mediante su jefa de protocolo a las autoridades de la Comunidad de Madrid que asistiría al acto de inauguración de las obras de ampliación de la Línea 3 de Metro de Madrid y que en el acto "tomaría la palabra". Para demostrarlo ha enseñado una captura de pantalla donde se explica que el acto ha sido finalmente suspendido.