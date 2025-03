Estos son los nuevos supermercados del Metro de Madrid: horarios y estaciones

Metro de Madrid es el principal medio de transporte público en la capital. Solo en 2024 transportó a más de 714 millones de viajeros, una cifra que representa un incremento del 8% respecto al año anterior, y hasta 27 millones más que en 2007. Con estos números, supera al resto de medios, incluyendo autobuses urbanos e interurbanos o Cercanías.

Un espacio de gran afluencia de pasajeros, que muchos emplean para sus obligaciones cotidianas como acudir al puesto de trabajo, que ahora verá incrementada su utilidad con la llegada de nuevos supermercados para hacer la compra sin ni siquiera salir del suburbano.

La multinacional Carrefour ha anunciado la apertura del primer supermercado dentro de Metro de Madrid, un modelo que ya se extiende en otros países como Francia y que en la ciudad ahora se implementará en varias estaciones de Metro, aunque ya tiene su primera inauguración.

Dónde se encuentra el primer supermercado dentro de Metro de Madrid

El primer establecimiento ya ha abierto sus puertas, bajo la enseña Carrefour City. Se ubica en el intercambiador de transportes de Plaza Elíptica, que acoge a las líneas 6 y 11 de Metro, así como varias líneas de interurbanos con conexiones con Getafe o Parla, así como Toledo. Un nudo de comunicaciones clave para la zona sur de Madrid con un total de ocho millones de viajeros anuales.

Este nuevo supermercado de Carrefour en Metro de Madrid tiene una sala de ventas de 183 metros cuadrados, horario ininterrumpido de 07:00 a 21:00 horas de lunes a domingo, así como un surtido centrado en productos prácticos y de calidad, como el consumo 'on the go', con opciones de comida fresca y saludable, así como bebidas frías. Además, ofrece una selección con más de 2500 referencias para la compra completa sin necesidad de realizar más desplazamientos.

El supermercado Carrefour City Plaza Elíptica también cuenta con otros servicios, como la posibilidad de realizar pedidos telefónicos con recogida en tienda. El establecimiento se ha abierto en régimen de franquicia, un modelo que impulsa la compañía para buscar nuevas fórmulas para adaptarse a las necesidades de los consumidores.

Esta inauguración será la tercera tienda de Carrefour en Madrid capital bajo su enseña City, puesto que recientemente ha inaugurado otras dos en la Puerta del Sol y en la calle Montera. Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que abre en pleno Metro de Madrid.

El modelo de Carrefour City se acerca más a las tiendas de conveniencia para facilitar la compra de forma ágil, en entornos muy urbanos y de gran tránsito de personas, pero sin renunciar a la calidad, variedad del surtido o la experiencia de compra.