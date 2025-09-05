Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Muere el portero Édson 'Pixé' en pleno partido a los 38 años

El portero se encontraba en pleno partido de fútbol cuando, tras detener un tiro a portería, caminó y desplomó inmediatamente.

Muere el portero Édson 'Pixé' en pleno partido a los 38 años
Édson Pixe Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

05 Septiembre 2025 14:01 (hace 7 horas)

Luto en el mundo del deporte. El portero Édson 'Pixe' ha muerto en pleno partido de fútbol cuando participaba en los partidos del Día de la Independencia de 2025, en el municipio de Augusto Correa, al noreste de Pará (Brasil).

Vídeos Los Replicantes

Los hechos ocurrieron en pleno partido de fútbol. Cuando se estaba registrando la tanda de penaltis, el guardameta atajó un disparo y, en ese momento, caminó hacia sus compañeros hasta desplomarse repentinamente.

Los compañeros reaccionaron inmediatamente, pidiendo atención médica ante el futbolista derrumbado en el suelo. Los médicos le practicaron los primeros auxilios en el gimnasio Zezinho de Freitas y después fue trasladado a un hospital próximo. Sin embargo, el portero Édson 'Pibe' finalmente murió a los 38 años. La causa todavía no se ha revelado oficialmente.

Condolencias

Con motivo del fallecimiento del portero y en señal de duelo, la ciudad de Augusto Correa ha anunciado la suspensión de todos los partidos programados en el torneo de conmemoración de la Semana de la Patria.

Además, la Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) ha emitido un comunicado de condolencias con motivo del fallecimiento del portero, destacando su personalidad dentro y fuera de la cancha, así como expresando condolencias a su familia, amigos y comunidad deportiva.

"Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal", ha expresado la federación en un comunicado.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta sanitaria: EEUU avisa sobre la infección en humanos del gusano barrenador
  7. Muere un empleado del ministro ruso de Transportes tras morir su jefe destituido por Putin
  8. Quién es Andrea Russo: el hombre de 35 años succionado por un avión español en plena pista
  9. Por qué debes dejar un vaso de agua junto al fregadero si te vas de casa en verano
  10. Sale a la luz la brutal revelación de la madre de Michu sobre su repentina muerte
Contenidos que te pueden interesar
Así es la vitamina que puede retrasar el envejecimiento, según un estudio

Así es la vitamina que puede retrasar el envejecimiento, según un estudio

Los talibanes prohíben rescatar a las mujeres tras el brutal terremoto

Los talibanes prohíben rescatar a las mujeres tras el brutal terremoto

Bruselas multa a Google a pagar 2.950 millones de euros por abuso de mercado

Bruselas multa a Google a pagar 2.950 millones de euros por abuso de mercado

Maribel Vilaplana rompe su silencio: su brutal revelación sobre Mazón en plena DANA

Maribel Vilaplana rompe su silencio: su brutal revelación sobre Mazón en plena DANA

Una paciente psiquiátrica se suicida por no tener cama en el hospital de Terrassa

Una paciente psiquiátrica se suicida por no tener cama en el hospital de Terrassa

Mañueco esquiva la investigación política de los incendios gracias a PP y VOX

Mañueco esquiva la investigación política de los incendios gracias a PP y VOX

Muere el portero Édson 'Pixé' en pleno partido a los 38 años

Muere el portero Édson 'Pixé' en pleno partido a los 38 años

Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa

Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa