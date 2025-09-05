Muere el portero Édson 'Pixé' en pleno partido a los 38 años

Luto en el mundo del deporte. El portero Édson 'Pixe' ha muerto en pleno partido de fútbol cuando participaba en los partidos del Día de la Independencia de 2025, en el municipio de Augusto Correa, al noreste de Pará (Brasil).

Los hechos ocurrieron en pleno partido de fútbol. Cuando se estaba registrando la tanda de penaltis, el guardameta atajó un disparo y, en ese momento, caminó hacia sus compañeros hasta desplomarse repentinamente.

Arquero de 31 años de edad murió tras atajar un penal con el pecho en #Brasil.



Se trata de Antonio Édson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, quien se desplomó segundos después de contener el remate y falleció en el hospital. Se investigan las causas de su muerte.



Los compañeros reaccionaron inmediatamente, pidiendo atención médica ante el futbolista derrumbado en el suelo. Los médicos le practicaron los primeros auxilios en el gimnasio Zezinho de Freitas y después fue trasladado a un hospital próximo. Sin embargo, el portero Édson 'Pibe' finalmente murió a los 38 años. La causa todavía no se ha revelado oficialmente.

Condolencias

Con motivo del fallecimiento del portero y en señal de duelo, la ciudad de Augusto Correa ha anunciado la suspensión de todos los partidos programados en el torneo de conmemoración de la Semana de la Patria.

Además, la Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) ha emitido un comunicado de condolencias con motivo del fallecimiento del portero, destacando su personalidad dentro y fuera de la cancha, así como expresando condolencias a su familia, amigos y comunidad deportiva.

"Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal", ha expresado la federación en un comunicado.