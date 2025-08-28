Muere una persona en una explosión en Alicante

Una persona ha fallecido en una explosión en una pirotecnia del municipio de Redován (Alicante), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CCPBA).
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
❗️Pendientes de una #explosión en una #pirotecnia en la localidad de #Redován.— VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) August 28, 2025
Hay personas afectadas.
Ampliaremos. pic.twitter.com/BDonxB5Rag
Los vecinos de la zona han alertado al 112 cuando han escuchado una fuerte detonación en la zona. El aviso del suceso ha quedado registrado a las 09:36 horas. En asistencia, se ha enviado un helicóptero sanitario, que finalmente no se ha empleado al certificar que no hay más heridos.
Fuerte operativo
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades han movilizado a efectivos de los parques de Orihuela y Almoradí. Se han empleado ocho vehículos y seis dotaciones para atender el suceso. También se han desplazado dos autobombas urbanas, una nodriza y dos vehículos de jefatura.