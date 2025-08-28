Muere una persona en una explosión en Alicante

Una persona ha fallecido en una explosión en una pirotecnia del municipio de Redován (Alicante), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CCPBA).

Los vecinos de la zona han alertado al 112 cuando han escuchado una fuerte detonación en la zona. El aviso del suceso ha quedado registrado a las 09:36 horas. En asistencia, se ha enviado un helicóptero sanitario, que finalmente no se ha empleado al certificar que no hay más heridos.

Fuerte operativo

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades han movilizado a efectivos de los parques de Orihuela y Almoradí. Se han empleado ocho vehículos y seis dotaciones para atender el suceso. También se han desplazado dos autobombas urbanas, una nodriza y dos vehículos de jefatura.