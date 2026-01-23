Los Replicantes
De qué ha muerto el periodista taurino Miguel Ángel Moncholi a los 70 años

El periodista también había extendido su labor hacia áreas diversas como el ámbito académico, la televisión o la prensa escrita.

El periodista Miguel Ángel Moncholi Foto: APM
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

23 Enero 2026 17:18 (hace 6 horas)

El periodista Miguel Ángel Moncholi, histórico en la información taurina y con gran vinculación con la cadena autonómica Telemadrid, ha muerto a los 70 años como consecuencia de un cáncer de páncreas.

Licenciado en Comunicación Audiovisual y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, vinculó su carrera a la de Manolo Molés desde 1990, aunque su actividad se expandió más allá de la tauromaquia, como la docencia.

En la Cadena SER fue subdirector del programa 'Los Toros' durante más de dos décadas, director de retransmisiones taurinas en Telemadrid y el creador del primer portal taurino en internet, Burladero TV. Sus últimos trabajos estuvieron vinculados con ESDiario, donde escribió su última columna.

Su trayectoria profesional se había extendido hacia la prensa escrita, televisión y ámbito académico. Ejerció como decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Camilo José Cela y fue director del Curso de Periodismo Taurino en la Universidad Complutense.

Moncholi también fue pionero en los programas de comunicación en los hospitales, lo que permitió impulsar el modelo que dio origen a los actuales Servicios de Atención al Paciente en Espana.

Un homenaje en la Plaza de Las Ventas

En todo caso, la máxima vinculación de Miguel Ángel Moncholi fue el periodismo taurino. Por ello, logró el Premio Nacional de Tauromaquia en 2024, era presidente de la Unión Europea de Turismo Taurino y consejero del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

Miguel Ángel Moncholi se convirtió en un personaje de la comunicación institucional vinculado a la tauromaquia y también trabajó en la formación de periodistas. Le homenajearon el pasado 2 de enero, cuando se descubrió una placa conmemorativa en el tendido bajo del coso madrileño.

