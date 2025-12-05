Los Replicantes
De qué ha muerto el periodista Alfonso Ussía a los 77 años

El periodista fue uno de los articulistas más reconocidos en la prensa caracterizado por su tono conservador.

El periodista Alfonso Ussía Foto: CC
Adrián Parrondo

05 Diciembre 2025 11:55 (hace 5 horas)

El periodista Alfonso Ussía ha muerto en Madrid a los 77 años. Durante su vida se consolidó como una de las firmas más reconocibles, especialmente en el ámbito de medios de comunicación conservadores. Su fallecimiento se ha producido después de haber peleado contra una enfermedad.

Ussía fue periodista de cabeceras como La Razón, ABC o El Debate. Siguió escribiendo sus habituales columnas hasta su fallecimiento. Su faceta como columnista era una de las más mediáticas en su trayectoria.

Muere Alfonso Ussía: su trayectoria

El periodista Alfonso Ussía nació en Madrid en 1948 y durante su carrera ejerció como periodista, columnista y escritor. Es nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca. A pesar de que comenzó estudios en Derecho y Periodismo, no los completó, y se inició en la escritura desde joven con poseía satírica.

Además de sus trabajos en prensa, también ejerció como tertuliano político en televisión y ha tenido presencia en programas de radio, como 'Protagonistas' o 'La brújula', emitido en Onda Cero.

A lo largo de su trayectoria recibió algunos galardones como el Premio González Ruano de Periodismo y el Premio Mariano de Cavia de Periodismo. También ha recibido distinciones honoríficas como la Gran Cruz del Mérito Naval o la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

