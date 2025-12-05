Los Replicantes
Muere la influencer Pyari Maryam a los 26 años

Su repentino fallecimiento ha generado gran conmoción en el ámbito de las redes sociales en Pakistán.

Adrián Parrondo

05 Diciembre 2025 18:31 (hace 7 horas)

Luto en las redes sociales. La popular influencer pakistaní Pyari Maryam ha muerto a los 26 años. Era muy conocida en el ecosistema digital del país asiático y su muerte se ha producido en Lahore, ciudad de donde procedía, tras complicaciones derivadas del parto.

Los hechos han ocurrido este jueves 4 de diciembre. Su marido, Ashan Ali, ha confirmado su fallecimiento con un comunicado compartido a través de las stories de su perfil de Instagram en el que ha lamentado su fallecimiento.

Ahsan ha compartido unas imágenes en las que aparecen sus dos hijos recién nacidos para desmentir todos los rumores que habían surgido en las últimas horas y aclarar que ambos están completamente a salvo.

Complicaciones en el embarazo

A pesar de que por el momento no han trascendido más detalles oficiales sobre los motivos de su muerte, los medios locales apuntan a que Pyari Maryam sufrió diversas complicaciones en el parto, así como problemas de salud que le llevaron a varios ingresos en el hospital.

Su muerte ha causado gran conmoción en las redes sociales y, especialmente, entre sus seguidores. Pyari Maryam contaba con más de 2,3 millones de 'followers' en TikTok y con más de 149.000 seguidores en Instagram.

