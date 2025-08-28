Los Replicantes
Muere la influencer Natasha Allen a los 28 años

La popular influencer había acumulado más de 200.000 seguidores en TikTok e Instagram por su visibilidad.

Influencer Natasha Allen Foto: Instagram @atashaallen
Adrián Parrondo

28 Agosto 2025 17:27 (hace 4 horas)

La popular influencer Natasha Allen ha muerto a los 28 años. Allen padecía un carcoma sinovial, un cáncer muy agresivo, que le fue diagnosticado hace cinco años. Desde entonces, había optado por documentar todo el proceso y compartirlo en redes sociales, para visibilizar la realidad de la enfermedad y porque, a pesar de ser consciente de su avanzado estado, tenía esperanza en su recuperación.

Natasha Allen había acumulado más de 220.000 seguidores en redes sociales como TikTok e Instagram, que seguían en todo momento su avance en la enfermedad. El pasado 22 de agosto recibieron la triste noticia de su fallecimiento.

Su familia comunicó la triste noticia con un comunicado difundido a través de redes sociales, donde había formado una comunidad que le apoyó en todo momento. "Natasha era una persona hermosa, llena de amor, bondad y alegría. Conmovió innumerables corazones y fue una gran defensora de la concienciación sobre el sarcoma sinovial", ha escrito su familia en su despedida. "Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla", concluyen el escrito.

Su diagnóstico: recibió la noticia fatal en 2020

Natasha Allen recibió su diagnóstico de cáncer en 2020, como había explicado en un emotivo vídeo en TikTok. Los médicos le habían detectado un tumor maligno n la rodilla, que ya inicialmente situaban en estadio 3. Natasha se sometió entonces a un agresivo tratamiento de quimioterapia y radioterapia, junto a varias extracciones tumorales.

En 2021 contaba feliz que el cáncer había entrado en remisión, pero la realidad es que la situación fue a peor en poco tiempo. A finales de ese año, las tomografías computarizadas mostraron que tenía metástasis y que se había expandido a los pulmones.

La influencer Natasha Allen ha muerto a los 28 años Instagram @atashaallen

"Oficialmente, tengo un 15 % de posibilidades de vivir cinco años después de que me diagnostiquen la etapa 4. Sin embargo, yo seré diferente. Lo estoy compartiendo con el universo", afirmaba por entonces. "Concentrarse en lo que importa realmente te da estabilidad. Aunque tengo este cáncer tan poco común, sigo queriendo vivir mi vida", reflexionaba.

El pronóstico ya era muy complicado, en estadio 4, y por tanto había regresado de forma más virulenta. En 2024, Natasha volvió a relatar a sus seguidores que la enfermedad había progresado y que se expandía sin remedio.

Ante su situación, la familia organizó una campaña de crowfunding en la plataforma GoFundMe para poder costearse los tratamientos tan caros contra la enfermedad, así como después todos los gastos del velatorio y entierro. El dinero será destinado para 'En memoria de Natasha', dedicado a la investigación contra esta enfermedad.

