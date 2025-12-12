Muere la influencer Mary Magdalene a los 33 años

Luto en el mundo de las redes sociales. La popular influencer Mary Magdalene ha sido encontrada muerta este lunes, 8 de diciembre, a los 33 años. La joven había caído desde el balcón de un hotel en Tailandia.

Los hechos ocurrieron después de que la joven creadora de contenido se registrara para tan solo una noche en la novena planta del establecimiento, que se encuentra ubicado en el edificio de Patong Tower, en Phuket.

Mary Magdalene era conocida por su adicción a las cirugías estéticas Instagram @1800leavemaryalone

La joven, cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Gongora, se lanzó desde el balcón de este alojamiento alrededor de las 13:50 horas, según medios locales como Phuket News. En ese momento, los miembros del personal del hotel alertaron a la policía tras encontrar su cuerpo sin vida en la zona de estacionamiento del hotel.

Bajo investigación

El capitán de la comisaría de Patong, Channarong Prakingkuea, ha explicado que el cuerpo de la influencer, que contaba con pasaporte de Canadá y México, ha sido trasladado al hospital Vachira Phuket, donde se le está realizando la autopsia completa para determinar la causa de su fallecimiento.

Por este motivo, se mantiene abierta una investigación policial. El fallecimiento de Mary Magdalene se produce después de otros turistas extranjeros que también han sufrido caídas mortales en Tailandia.

Los agentes han puesto el foco en que las sandalias de la joven se quedaron en el balcón antes de su caída. Por este motivo, sospechan que pudiera haber salido del alojamiento poco antes de su muerte y ahora quieren reconstruir todos sus pasos.

La influencer Mary Magdalene contaba con más de 200.000 seguidores en uno de sus perfiles en Instagram y otros 130.000 en otra cuenta de su propiedad. Su fama en redes sociales llegó por su particular adicción a las cirugías estéticas.