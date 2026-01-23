Los Replicantes
Buscar

Noticias

Muere la influencer Isabel Veloso a los 19 años

La muerte de la influencer Isabel Veloso ha causado gran conmoción entre todos sus seguidores en redes sociales.

Muere la influencer Isabel Veloso a los 19 años
La influencer Isabel Veloso Foto: Instagram @isabelvelosoo
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

23 Enero 2026 14:00 (hace 9 horas)

Luto en las redes sociales. La influencer Isabel Veloso, de tan solo 19 años y con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, ha muerto tras visibilizar en redes la realidad del cáncer.

Vídeos Los Replicantes

Veloso era madre de un bebé de un año junto a su marido, el influencer Lucas Veloso, y fue diagnosticada en agosto de un linfoma de Hodkin en estado terminal. Después, decidió visibilizar su realidad en sus plataformas para concienciar.

La patología que sufría la influencer Isabel Veloso era un tipo de cáncer del sistema linfático que se caracteriza por la presencia de células anormales, las de Reed-Sternberg, que inicia en los ganglios linfáticos y se disemina de forma ordenada. A pesar de que es curable en la mayoría de ocasiones por quimio y radioterapia, es fundamental su detección temprana.

La muerte de la influencer Isabel Veloso ha causado gran conmoción entre sus seguidores
La muerte de la influencer Isabel Veloso ha causado gran conmoción entre sus seguidores Instagram @isabelvelosoo

Los médicos ya le habían detectado en octubre de 2021, cuando tenía 15 años, un tumor en el cuello y el pecho que le comprimía el corazón y en enero de 2023 anunció que había "vencido al cáncer".

Sin embargo, solo un año después, en pleno embarazo, la enfermedad regresó, en esta ocasión ya en estado terminal. "Solo deseo que los próximos y últimos meses sean los más felices y sinceros de nuestros corazones", reclamó al comenzar el tratamiento en cuidados paliativos.

"El dolor es demasiado grande para las palabras"

Isabel Veloso nunca perdió la esperanza de poder superar la enfermedad, aunque siempre fue consciente de lo que ocurría. Su pareja, Lucas, ahora le ha dedicado una carta emotiva de despedida: "Hoy mi corazón habla en silencio, porque el dolor es demasiado grande para las palabras. Isabel se ha ido, y con ella se va una parte de mí. Pero amor... El amor no muere".

"Era luz en los días más oscuros, era coraje cuando todo decía que renunciara, era amor cuando la vida parecía injusta", ha rememorado en un escrito en el que reafirma su cariño por su pareja: "Nuestra historia era real, hermosa y verdadera. Construimos una familia, un amor que no depende del tiempo ni de la presencia física para existir. Ella vive en mí, ella vive en nuestro hijo, ella vive en cada persona que ha sido tocada por su fuerza".

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Contenidos que te pueden interesar
La Fiscalía archiva la investigación contra Julio Iglesias

La Fiscalía archiva la investigación contra Julio Iglesias

Adiós carril Bus-VAO: cambios para todos los conductores en 2026

Adiós carril Bus-VAO: cambios para todos los conductores en 2026

De qué ha muerto el periodista taurino Miguel Ángel Moncholi a los 70 años

De qué ha muerto el periodista taurino Miguel Ángel Moncholi a los 70 años

Ni Primaprix ni Sqrups: los supermercados 'low cost' que irrumpen en pleno Madrid

Ni Primaprix ni Sqrups: los supermercados 'low cost' que irrumpen en pleno Madrid

Alerta por desabastecimiento de alimentos: el aviso de los supermercados

Alerta por desabastecimiento de alimentos: el aviso de los supermercados

Adiós VIPS: cierra un histórico restaurante en Madrid

Adiós VIPS: cierra un histórico restaurante en Madrid

Muere la influencer Isabel Veloso a los 19 años

Muere la influencer Isabel Veloso a los 19 años

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones