Muere la influencer Isabel Veloso a los 19 años

Luto en las redes sociales. La influencer Isabel Veloso, de tan solo 19 años y con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, ha muerto tras visibilizar en redes la realidad del cáncer.

Veloso era madre de un bebé de un año junto a su marido, el influencer Lucas Veloso, y fue diagnosticada en agosto de un linfoma de Hodkin en estado terminal. Después, decidió visibilizar su realidad en sus plataformas para concienciar.

La patología que sufría la influencer Isabel Veloso era un tipo de cáncer del sistema linfático que se caracteriza por la presencia de células anormales, las de Reed-Sternberg, que inicia en los ganglios linfáticos y se disemina de forma ordenada. A pesar de que es curable en la mayoría de ocasiones por quimio y radioterapia, es fundamental su detección temprana.

La muerte de la influencer Isabel Veloso ha causado gran conmoción entre sus seguidores Instagram @isabelvelosoo

Los médicos ya le habían detectado en octubre de 2021, cuando tenía 15 años, un tumor en el cuello y el pecho que le comprimía el corazón y en enero de 2023 anunció que había "vencido al cáncer".

Sin embargo, solo un año después, en pleno embarazo, la enfermedad regresó, en esta ocasión ya en estado terminal. "Solo deseo que los próximos y últimos meses sean los más felices y sinceros de nuestros corazones", reclamó al comenzar el tratamiento en cuidados paliativos.

"El dolor es demasiado grande para las palabras"

Isabel Veloso nunca perdió la esperanza de poder superar la enfermedad, aunque siempre fue consciente de lo que ocurría. Su pareja, Lucas, ahora le ha dedicado una carta emotiva de despedida: "Hoy mi corazón habla en silencio, porque el dolor es demasiado grande para las palabras. Isabel se ha ido, y con ella se va una parte de mí. Pero amor... El amor no muere".

"Era luz en los días más oscuros, era coraje cuando todo decía que renunciara, era amor cuando la vida parecía injusta", ha rememorado en un escrito en el que reafirma su cariño por su pareja: "Nuestra historia era real, hermosa y verdadera. Construimos una familia, un amor que no depende del tiempo ni de la presencia física para existir. Ella vive en mí, ella vive en nuestro hijo, ella vive en cada persona que ha sido tocada por su fuerza".