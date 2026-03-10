Muere la influencer fitness Derleya Alves a los 26 años

Luto en las redes sociales. La influencer brasileña Derleya Alves ha fallecido a los 26 años tras sufrir graves complicaciones médicas después de someterse a una cirugía estética. La joven murió el 28 de febrero en un hospital de Marabá, en el estado de Pará (Brasil), tras varios días ingresada y después de que su estado de salud empeorara durante el postoperatorio.

La noticia ha generado una fuerte conmoción entre sus seguidores en redes sociales, donde la creadora de contenido compartía con frecuencia publicaciones relacionadas con el fitness, la vida saludable y su rutina diaria.

Complicaciones tras una cirugía estética

Según la información difundida por medios brasileños y por su entorno cercano, Alves se había sometido a una mamoplastia de aumento, una intervención de cirugía estética que ella misma había comentado previamente en sus redes sociales.

La influencer Derleya Alves ha muerto a los 26 años RRSS

En los días posteriores a la operación comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales, lo que obligó a trasladarla de urgencia al hospital. Tras realizarle varias pruebas, los médicos detectaron complicaciones intestinales que hicieron necesaria una nueva intervención quirúrgica.

Durante los días siguientes, la influencer tuvo que pasar por varias operaciones adicionales para tratar de corregir los problemas detectados en el intestino. Incluso se le practicó la extirpación de un ovario durante el proceso médico. Pese a los intentos de los especialistas por estabilizarla, su estado continuó deteriorándose hasta que finalmente falleció.

Una posible anomalía congénita

Las primeras informaciones médicas apuntan a que una posible anomalía intestinal congénita podría haber agravado la situación tras la cirugía estética. Este factor habría complicado el postoperatorio y desencadenado las complicaciones que terminaron provocando su fallecimiento.

Por el momento, las autoridades sanitarias siguen investigando el caso para esclarecer con precisión qué ocurrió y determinar si existió algún factor médico previo que pudiera explicar el desenlace.

Hasta ahora no se han confirmado indicios de negligencia médica, aunque las conclusiones dependerán de los informes clínicos y de las pruebas que se están realizando.

Quién era la influencer Derleya Alves

Derleya Alves se había hecho conocida en redes sociales gracias a su contenido relacionado con el entrenamiento físico, el bienestar y la motivación personal. En su perfil de Instagram acumulaba decenas de miles de seguidores, con quienes compartía rutinas de ejercicio, reflexiones personales y momentos de su vida cotidiana.

En publicaciones recientes, la joven había hablado con ilusión de la intervención estética, que describía como un objetivo personal que llevaba tiempo planteándose.

Su fallecimiento ha provocado una oleada de mensajes de condolencia en sus perfiles sociales, donde seguidores, amigos y familiares han expresado su tristeza por la pérdida.

Reacciones en redes sociales

Tras conocerse la noticia, el perfil de la influencer se ha llenado de mensajes de despedida. Muchos usuarios han recordado su cercanía con la comunidad que había construido en redes y el contenido motivacional que compartía.

La muerte de Alves también ha reabierto en internet el debate sobre los riesgos asociados a determinadas cirugías estéticas, especialmente cuando se producen complicaciones médicas inesperadas durante el proceso de recuperación.

Mientras tanto, su familia y su entorno cercano continúan a la espera de que se esclarezcan completamente las causas de su fallecimiento.